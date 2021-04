Policial militar sacrifica cavalo e gera revolta nas redes sociais

(foto: Redes sociais/reprodução)

Umpor umem Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, gerou revolta nas redes sociais. A prefeitura da cidade comunicou que vai criar uma comissão multidisciplinar, inclusive com a presença de entidadesdos animais, para apurar os fatos.



O vídeo mostra o animal com uma das patas feridas e um policial militar apontando uma arma para a cabeça dele. Em seguida, ele atira.





O caso tomoudepois que o vereador de São Paulo (SP) Felipe Becari (PSD) denunciou o caso em suas redes e acionou o deputado estadual de Minas Gerais Noraldino Junior (PSC) - que tem como uma das principais pautas a causa da proteção

O animal foi atropelado por uma caminhão e, em seguida, foi sacrificado por um militar.



Em seu instagram, Noraldino afirmou: "Estou agora entrando em contato com o comando da Polícia Militar de Minas Gerais", informou no post.





Ele ainda classificou a ação como 'revoltante'. "É revoltante o ato desse policial, um ato de, um incentivo à crueldade! E o tutor do animal deveria se responsabilizar e arcar com o tratamento", disse.A Prefeitura de Nova Lima lamentou o episódio e informou: "Um médico veterinário presente no local recomendou aimediata do animal, que foi autorizada pelo tutor."

A Prefeitura de Nova Lima informa que tomou conhecimento, na tarde de ontem (7/4), de uma ocorrência de atropelamento envolvendo um cavalo e que um médico veterinário presente no local recomendou a eutanásia imediata do animal, que foi autorizada pelo tutor.



O Governo Municipal comunica que vai criar uma comissão multidisciplinar, inclusive com a presença de entidades protetoras dos animais, para apurar os fatos e realizar a discussão de procedimentos adotados nesses casos no âmbito municipal.





A Prefeitura lamenta que cenas tão tristes e chocantes tenham ocorrido na presença das pessoas que passavam pelo local.



O Estado de Minas entrou em contato com o a assessoria de imprensa da Polícia Militar, mas ainda não teve retorno. Assim que tivermos um posicionamento, está matéria será atualizada.