Veja quando (e onde) adolescentes de 17 anos serão vacinados em Betim

Adolescentes de 17 anos começarão a ser vacinados a partir da quinta-feira (16/9) em Betim (foto: Prefeitura de Betim/Divulgação)

Os adolescentes de 17 anos estão sendo convocados para a vacinação contra a COVID-19, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH). A imunização começará na quinta-feira (16/9), nas 37 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da cidade, das 8h às 17h. Outro grupo também será contemplado esta semana, a partir desta terça-feira (14/9): idosos e pessoas imunossuprimidas receberão a dose de reforço da vacina contra a COVID-19.



No dia da vacinação, os adolescentes devem estar acompanhados de um dos pais ou responsável e apresentar um documento de identidade com foto, o Cartão SUS, o cartão de vacina e um comprovante de endereço. No site da Prefeitura de Betim é possível conferir o endereço das UBSs No dia da vacinação, os adolescentes devem estar acompanhados de um dos pais ou responsável e apresentar um documento de identidade com foto, o Cartão SUS, o cartão de vacina e um comprovante de endereço. No site da Prefeitura de Betim é possível conferir o endereço das UBSs neste link

Dose de reforço



Sobre a terceira dose, o imunizante utilizado para o reforço também será o da Pfizer. Inicialmente serão contemplados os idosos acima de 80 anos e as pessoas imunossuprimidas.



A dose de reforço estará disponível para os idosos com 80 anos ou mais que tomaram a segunda dose há mais de seis meses. Segundo levantamento da secretaria municipal de Saúde, cerca de 2.655 cidadãos com essa faixa etária já poderão receber a terceira dose a partir de amanhã. A vacina estará disponível para esse público nas 37 Unidades Básicas de Saúde (UBSs), das 8h às 17h.



Para as pessoas imunossuprimidas, o intervalo para a aplicação da dose de reforço é de 28 dias após a aplicação da segunda. Aproximadamente 1.085 pessoas desse grupo receberão a terceira dose em Betim. Elas, com exceção dos pacientes dialíticos que serão vacinados no serviço de hemodiálise, receberão o reforço da vacina no anexo do Cerest, das 8h às 17h.



Prazos para terceira dose



Conforme o cronograma da secretaria municipal de Saúde, os idosos com mais de 80 anos, que foram vacinados com a CoronaVac, completaram o ciclo de imunização há mais de seis meses, ou seja, 180 dias. Portanto, já poderão ser imunizados com a dose de reforço.



Aqueles que receberam a vacina da AstraZeneca, cujo intervalo entre as doses é maior, ainda não completaram os seis meses da segunda dose e devem aguardar o prazo. Os idosos devem conferir no cartão de vacina a data da segunda dose para saber se já podem receber o reforço.



Para receber a terceira dose da vacina é necessário apresentar um documento com foto e o cartão de vacina com o registro das duas primeiras doses.

Segunda dose segue sendo aplicada



A segunda dose da vacina contra a COVID-19 segue sendo aplicada em Betim. Os caminhoneiros completarão a segunda etapa da imunização até 24 de setembro, no Betim Shopping. Os profissionais que estiverem com viagem marcada para a data aprazada no cartão de vacina poderão adiantar o recebimento da dose para garantir o ciclo de imunização.



Os trabalhadores da saúde, as gestantes, as puérperas e as lactantes continuam recebendo a segunda dose no anexo do Cerest.



A população em geral e as pessoas com comorbidades recebem a segunda dose conforme da data aprazada no cartão de vacina, nas 37 UBSs (deve a pessoa procurar a sua unidade de referência).



É necessário, no ato da imunização, deve ser apresentado um documento com foto e o cartão de vacina com o registro da 1ª dose.

Cronograma vacinação em Betim:



Dose 1

Adolescentes de 17 anos

Data: Quinta-feira (16/9)

Local: 37 UBSs

Horário: das 8h às 17h

Dose 2

Caminhoneiros

Data: até 24 de setembro, conforme data aprazada no cartão de vacinas

Local: Betim Shopping - avenida Edmeia Mattos Lazzarotti, 1.655, Ingá

Horário: das 8h às 17h

Gestantes, puérperas, lactantes e os trabalhadores da saúde

Data aprazada no cartão de vacina

Anexo do Cerest - rua Tocantins, 301, Brasileia

Horário: das 8h às 17h

População em geral e as pessoas com comorbidades

Data aprazada no cartão de vacina

Local: 37 UBSs

Horário: das 8h às 17h

Dose 3

Idosos com 80 anos ou mais

Data: a partir de terça-feira (14/9)

Local: nas 37 UBS

Horário: das 8h às 17h



Pessoas imunossuprimidas

Data: a partir de terça-feira (14/9)

Local: anexo do Cerest - rua Tocantins, 301, Brasileia

Horário: das 8h às 17h