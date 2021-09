180 famílias de Matozinhos recebem cestas básicas da Polícia Militar

A Polícia Militar realiza a entrega de 180 cestas básicas à população de Matozinhos (foto: Polícia Militar/Divulgação)

Com dinheiro revertido de multas aplicadas em ações penais e doações, a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), por meio da 11ª Cia PM Independente, realizou a entrega de cestas básicas para 180 famílias no município de Matozinhos, Região Metropolitana de Belo Horizonte.

As entregas foram realizadas na manhã desta quinta-feira (9/9), e moradores da zona rural da cidade também receberam os donativos.

A proposta tem por objetivo atender aos mais necessitados diante da atual crise econômica e sanitária. As famílias contempladas estão sendo identificadas através do trabalho da Assistente Social Judicial com a utilização do cadastro social.

De acordo com o tenente Geordane, o propósito é tornar frequente as arrecadações e as doações durante este período de pandemia, que afetou a subsistência de muitas famílias, além de aproximar o Judiciário, o Ministério Público e a PM da sociedade.

“Novas ações já estão programadas para os próximos quatro meses com a distribuição garantida de mais 400 cestas básicas”, pontua o tenente.

Segundo a Polícia Militar, a sociedade civil também pode doar alimentos não perecíveis nos quartéis da PM das cidades de Pedro Leopoldo, Matozinhos, Capim Branco ou Prudente de Morais.

Endereços dos quartéis:

· Pedro Leopoldo - Rua Guaianazes, 246, bairro Andiara;

· Matozinhos - Av Caio Martins, 646, Centro;

· Prudente de Morais - Av Brasília, 590, Centro;

. Capim Branco - Rua Santos Vicente Andrade, 08, Centro.