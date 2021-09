Incêndios florestais em Minas têm aumento de 35% em 2021

Estatísticas do Corpo de Bombeiros sobre o aumento do fogo em florestas são alarmantes (foto: CBMMG)

O Corpo de Bombeiros divulgou, na noite desta quarta-feira (8/9) dados que mostram um aumento do número de incêndios florestais, em Minas Gerais. No estado, de janeiro a agosto, o aumento em relação a 2020 é de 35%.

Em 2020, foram registrados 13.093 incêndios. E este ano, 17.631, ou seja, um aumento de 4.528. Somente no mês de agosto, foram 5.227 registros, 1.178 a mais do que o mesmo mês do ano passado, o que significa um aumento de 29%.

A Região Metropolitana de Belo Horizonte mostra números bem mais alarmantes. Também de janeiro a agosto, em 2020, foram 1.805 registros. Já neste ano, subiu para 3.158, o que corresponde a 75% de aumento. No mês de agost, no ano passado, foram 542 casos e agora, 753, ou seja, um aumento de 39%.

Na capital mineira, nos oito primeiros meses do ano, o aumento é de 51%. Foram 712 em 2020, e agora, 1.073, ou seja, 361 registros a mais. Mas o comparativo do último mês de um ano para outro, é de apenas 1% de aumento, sendo que subiu de 192 para 193.

O mês de setembro é o mais preocupante para os bombeiros, pois a partir de 2019, tem sido o mês com o maior registro de incêndios florestais.