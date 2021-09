Motorista de ônibus é suspeito de importunar mulher ao ver nota de R$ 100

PM registrou dois casos de importunação em coletivos de BH e região nos últimos dias (foto: Imagem ilustrativa - Beto Magalhaes/EM/D.A Press)









No entanto, segundo a mulher, não é a primeira vez que ela teria sido importunada pelo motorista. Em outra ocasião, o condutor teria passado as mãos sobre as mãos dela ao receber o valor da passagem. Também em data passada, durante à noite, o funcionário teria passado do ponto em que ela deu sinal.





O Estado de Minas entrou em contato com o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros Metropolitano (Sintram) e aguarda retorno.





Importunação sexual no ônibus





Já nessa segunda-feira (6/9), um caso de importunação sexual foi registrado na Estação Pampulha, na Região homônima de Belo Horizonte. De acordo com a PM, uma passageira da linha 618 (Rio Branco/Estação Pampulha) se deslocava para o serviço, quando foi chamada de "gostosa" por um homem que estava com uma garrafa de cachaça.





O homem, então, teria aproveitado que a mulher estava descendo do coletivo para tocar em suas partes íntimas. Neste momento, a Guarda Civil Municipal foi acionada e conduziu o homem para a Delegacia da Mulher, na Região Centro-Sul de BH.

O que diz a lei sobre estupro no Brasil? De acordo com o Código Penal Brasileiro, em seu artigo 213, na redação dada pela Lei 2.015, de 2009, estupro é ''constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso.''

No artigo 215 consta a violação sexual mediante fraude. Isso significa ''ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com alguém, mediante fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima''

O que é assédio sexual? O artigo 216-A do Código Penal Brasileiro diz o que é o assédio sexual: ''Constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função.''



O que é estupro contra vulnerável? O crime de estupro contra vulnerável está previsto no artigo 217-A. O texto veda a prática de conjunção carnal ou outro ato libidinoso com menor de 14 anos, sob pena de reclusão de 8 a 15 anos.

No parágrafo 1º do mesmo artigo, a condição de vulnerável é entendida para as pessoas que não tem o necessário discernimento para a prática do ato, devido a enfermidade ou deficiência mental, ou que por algum motivo não possam se defender.



Penas pelos crimes contra a liberdade sexual A pena para quem comete o crime de estupro pode variar de seis a 10 anos de prisão. No entanto, se a agressão resultar em lesão corporal de natureza grave ou se a vítima tiver entre 14 e 17 anos, a pena vai de oito a 12 anos de reclusão. E, se o crime resultar em morte, a condenação salta para 12 a 30 anos de prisão.

A pena por violação sexual mediante fraude é de reclusão de dois a seis anos. Se o crime é cometido com o fim de obter vantagem econômica, aplica-se também multa.

No caso do crime de assédio sexual, a pena prevista na legislação brasileira é de detenção de um a dois anos.



O que é a cultura do estupro?



O termo cultura do estupro tem sido usado desde os anos 1970 nos Estados Unidos, mas ganhou destaque no Brasil em 2016, após a repercussão de um estupro coletivo ocorrido no Rio de Janeiro. Relativizar, silenciar ou culpar a vítima são comportamentos típicos da cultura do estupro. Entenda. Como denunciar violência contra mulheres? Ligue 180 para ajudar vítimas de abusos .

para ajudar . Em casos de emergência, ligue 190.

