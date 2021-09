Presos quatro dos seis ladrões que tentaram roubar BB em Coimbra

Momento em que a Polícia Militar prende os quatro ladrões de banco que estavam escondidos em casa de Visconde do Rio Branco (foto: PMMG/Divulgação )

Em menos de 24 horas, no final da madrugada, graças a um trabalho entre a Polícia Militar de Juiz de Fora, de Visconde do Rio Branco e Gaeco, quatro dos seis assaltantes que explodiram e tentaram roubar o Banco do Brasil da cidade de Coimbra, na Zona da Mata, na segunda-feira (6/9), foram presos na cidade de Visconde do Rio Branco. Os quatro presos têm idades de 24, 26, 27 e 34 anos. Dois ainda estão foragidos e a suspeita é que eles sejam os responsáveis pelas explosões. Na ação, os criminosos não conseguiram levar dinheiro.

Um vídeo, segundo o subtenente Marcos Roberto, da 4ª Companhia Independente da Polícia Militar, em Juiz de Fora, acabou levando à captura dos quatro criminosos, que estavam numa casa, em Visconde do Rio Branco. Aliás, os quatro são da cidade.

Tão logo chegaram às informações da tentativa do roubo ao banco, o subtenente entrou em contato com diversas companhias de cidades que compõem a Zona da Mata. No total, são 85 cidades. Ao conversar com o capitão, em Visconde do Rio Branco, com quem já havia trabalhado, os dois conversaram sobre o vídeo.

“Já existia essa conversa sobre os homens que bebiam e se exibiam com armas nas redes sociais. Suspeitávamos que as armas eram as mesmas, o que acabou se confirmando. Rumamos, então, para Visconde do Rio Branco”, conta o subtenente.

Havia um mandado de busca e apreensão contra os suspeitos, em função do vídeo. Os policiais montaram, então, uma operação e foram até a casa do mais novo. Logo que chegaram, dois homens saíram correndo, saltando muros. Foram perseguidos e presos. Os outros dois, que haviam permanecido na casa também foram presos. Com eles, os policiais apreenderam duas pistolas, dois revólveres, munição para essas armas, 20 pedras de crack e quatro celulares.

Dois dos quatro presos tinham mandados de prisão, por tráfico de drogas e roubos, em aberto. Os quatro foram encaminhados para o sistema prisional. A preocupação, agora, é descobrir quem são os dois foragidos e prendê-los.