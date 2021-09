Prisão de suspeito pode levar à elucidação de assassinato no Vale do Aço

Cão Lion, da Rocca, encontrou as duas armas usadas pelo criminoso, no meio do matagal (foto: PMMG)

Uma estrada de terra. De repente, um homem sai do matagal, no distrito de Cava Grande, pertencente a Jaguaraçu, no Vale do Aço. Até aí, nada de anormal. No entanto, isso aconteceu na frente de uma viatura da Polícia Militar, e esse indivíduo foi reconhecido pelos homens da lei. Tratava-se de um procurado por integrar uma conhecida quadrilha que disputa o controle do tráfico de drogas na região, a Gang B13, de Timóteo. Ele é suspeito de ter assassinado, no último domingo (5/9), Vítor Hugo Silva Oliveira, de 21 anos, na comunidade de Baixa Verde, em Dionísio.Segundo informações da polícia, Vítor estava em uma motocicleta com um amigo. Em determinado instante, eles foram abordados por um carro, que tinha quatro ocupantes. Começaram a atirar. Vitor morreu no local. O amigo, embora ferido, conseguiu fugir.O fato de o suspeito ter saído do matagal, fez com que os policiais suspeitassem que poderia haver drogas e armas escondidas nas proximidades. Por isso, a Rocca, companhia de cães farejadores, de Ipatinga foi acionada. Depois de buscas intensas, o cão Lion localizou enroladas em duas camisas, armas e munições.

Além desse suspeito,foi feita uma segunda prisão, de um homem, que trabalha como motorista de aplicativo e que contou aos policiais que tinha sido chamado para apanhá-lo naquele local. Confessou que no domingo, levou o suspeito a Cava Grande.



Os dois homens foram encaminhados à Delegacia de Timóteo. As suspeitas são de que a arma encontrada, uma PT 9 milímetros, possa ter sido usada na execução de Vítor, no último domingo.