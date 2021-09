Carro despenca de barranco e destrói casa de aposentado em Minas

O carro voou do alto de uma rua e caiu no meio da casa do aposentado (foto: Reprodução/WhatsApp) O aposentado Divino Marcelino, 75 anos, levou o maior susto na tarde de domingo (5/9), quando um carro despencou do alto da Rua Sebastião Paulino, em Ubaporanga, Leste de Minas, e caiu sobre a sua casa, localizada na parte baixa da Rua Sebastião Medina. O acidente aconteceu por volta de 16h, depois que o motorista de um Palio perdeu o controle da direção do veículo e voou sobre a casa de Divino.



Vizinhos de Divino o socorreram imediatamente, chamando uma ambulância, que, depois de prestar socorro ao idoso, socorreu o motorista do Palio, que foi levado ao Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, em Caratinga. O motorista teve um corte na cabeça, traumas no rosto e várias escoriações pelo corpo.



Edilaine, que é casada, abrigou o pai temporariamente. "Ele está aqui em casa sem entender o que aconteceu. Já explicamos a ele que não há condições de ele voltar pra casa, que foi totalmente destruída”, disse.



Segundo Edilaine, quando o carro for retirado, as paredes que ainda estão de pé vão cair, porque estão todas com rachaduras que comprometem a estrutura. “Não tem condições. Ali foi perda total”, disse.

Vizinhos do aposentado ficaram impressionados com o acidente, que por pouco não o matou (foto: Reprodução redes sociais WhatsApp)

Família pede ajuda



A família de Divino iniciou uma campanha pelas redes sociais para reconstruir a casa do aposentado. “Dizem que o motorista que causou o acidente não tem condições de pagar o prejuízo. Meu pai ganha menos de R$ 600 por mês como aposentado. Precisamos de ajuda."



Meses atrás, Divino foi vítima de golpistas que fizeram um empréstimo consignado em seu nome e as parcelas desse empréstimo estão sendo descontadas mês a mês. “Tudo o que a gente quer e precisa é que a casa do meu pai seja reconstruída”, disse Edilaine.



Para ajudar, as pessoas devem entrar em contato com Edilaine ou com seu marido, Idenio Basílio de Moura, pelo número (33) 98415-8665.