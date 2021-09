PM tem noite agitada e de muito trabalho em Mateus Leme

Traficante e usuário foram levados para a Delegacia de Plantão de Betim (foto: PMMG/Divulgação )

Policiais militares do 4º Pelotão da 7ª Companhia Independente de Mateus Leme, na Grande BH, tiveram uma noite bastante agitada, em função de uma operação de tráfico de drogas e também devido à apreensão de armas ilegais.

Durante batida policial, comandada pelo cabo Alex, nos bairros Planalto, Imperatriz e Estância Champangnat, na tentativa de capturar um traficante, os militares abordaram um homem, que tinha em seu poder dois pinos de eppendorf - substância análoga à cocaína. Dois homens foram presos, J.C.R. e M.P.G..

A partir dessa prisão, os policiais tiveram a informação da origem da droga, que tinha sido adquirida de um conhecido traficante, na Alameda Gerânios, no Bairro Planalto.

Os policiais foram até o local e chegando lá, viram um homem fugindo, à pé. Este foi perseguido e preso. Este tinha em seu poder mais um pino eppendorf.

O esconderijo de drogas desse traficante também foi descoberto. Ele escondia drogas num lote vago, graças ao cão farejador Scott, onde foram apreendidas 107 buchas de maconha e oito pedras de crack. Em poder do traficante, foi apreendido um celular. Os dois foram presos e levados à Delegacia de Plantão de Betim.

Briga de casal

No retorno a Mateus Leme, durante patrulhamento no Centro da cidade, a guarnição foi abordada por um homem que relatou estar em atrito com sua companheira.

Segundo o cabo Alex, o homem contou que a mulher não aceitava o fim do relacionamento e que ameaçou quebrar a casa inteira. Na casa, nenhum sinal de violência ou destruição. No entanto, na gaveta do guarda-roupa foram encontradas duas garruchas, calibre 32, com munições intactas. O homem foi detido e levado à Delegacia Plantão de Betim.