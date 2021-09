O homem e a mulher foram levados para o Hospital 25 de Maio, em Esmeraldas (foto: Prefeitura de Esmeraldas/Divulgação) A Polícia Civil vai investigar um caso de lesão corporal registrado na manhã deste sábado (4/9) em Esmeraldas, na Grande BH. Uma técnica em enfermagem de 34 anos tentou dopar o ex-marido, de 38, quando ela visitava os filhos. Segundo a polícia, o medicamento usado por ela é exclusivo para hospitais, o que também deve ser apurado. A mulher tem transtornos mentais e foi levada para um hospital psiquiátrico.









Em determinado momento, o homem foi surpreendido pela ex-mulher, que sacou uma seringa com um líquido e perfurou uma das mãos dele. O homem conseguiu imobilizá-la e ligar para o 190.





A vítima e a suspeita foram levadas para o Hospital 25 de Maio. O homem foi liberado após o atendimento médico.





De acordo com a PM, a mulher disse aos militares que tentou aplicar 5 ml de um sedativo no marido para que ele dormisse e, assim, ela pudesse ficar sozinha com os filhos. Ela disse também que conhece o medicamento, mas não quis dizer a procedência. No entanto, segundo a polícia, essa substância só está disponível em ambulatórios médicos.





A PM recebeu informações de que a técnica em enfermagem seria funcionária de um hospital público de Belo Horizonte. A equipe do Hospital 25 de Maio, de Esmeraldas, disse à polícia que vai fazer um relatório ao Conselho Federal de Enfermagem para providências.





Ainda segundo a Polícia Militar, uma representante legal da mulher apresentou aos militares um laudo psiquiátrico do Centro de Atenção Psicossocial (Caps) de Esmeraldas onde consta que ela tem histórico de transtorno bipolar e crise depressiva aguda e grave. De Esmeraldas, ela seria transferida para o hospital psiquiátrico Santa Maria, na capital.





A perícia da Polícia Civil recolheu duas seringas, uma com a medicação e outra com soro fisiológico. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil de Esmeraldas.