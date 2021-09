Chamas altas no galpão na noite passada (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)

Na manhã desta quinta-feira (2/9), equipes do Corpo de Bombeiros fazem o rescaldo do incêndio que destruiu um depósito de materiais eletrônicos na noite de ontem no Bairro Salgado Filho, Região Oeste de Belo Horizonte.













Bombeiros tiveram que quebrar parede para entrar (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)

Segundo o tenente Sérgio Luiz Lamego Magalhães, primeiro os militares fizeram o resfriamento do galpão para depois entrar e combater os focos diretamente. Eles tiveram que fazer uma abertura em outra parede para entrar. As chamas foram apagadas por volta da 1h. Não há feridos.





O militar informou que a situação está controlada, mas o monitoramento deve continuar. "A atuação agora está baseada no rescaldo, que é simplesmente a movimentação dos materiais e aplicação de água nos focos onde ainda há reignição. Esse tipo de incêndio costuma demorar mais tempo para ser apagado por causa da carga de incêndio dentro da edificação. É uma carga muito alta por ser um depósito de materiais, um atacadista. A tendência é de que isso permaneça hoje durante o dia inteiro soltando alguma fumaça", explicou.





Ainda não há detalhes sobre as causas do incêndio. Um vídeo registrado nesta quinta mostra o estrago no local. Até um veículo foi atingido.