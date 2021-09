Incêndio atinge depósito de materiais eletrônicos em Belo Horizonte

Incêndio atingiu galpão no Bairro Salgado Filho, Região Oeste de Belo Horizonte (foto: Reprodução/Google Street View)









Uma das paredes do galpão chegou a ceder por causa das chamas. As causas do incêndio ainda são desconhecidas.

Um incêndio atingiu, na noite desta quarta-feira (1º/9), um galpão que funcionava como depósito de materiais eletrônicos, no Bairro Salgado Filho, na Região Oeste de Belo Horizonte. De acordo com o Corpo de Bombeiros, cinco equipes foram mobilizadas para conter as chamas.