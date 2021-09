Ipês-amarelos iluminam a paisagem em Minas

Espécime exuberante às margens da MG-010 é um dos que seduzem olhares de admiradores. Além da beleza, flores da árvore adaptada ao cerrado e à mata atlântica servem de alimento para vários animais (foto: Leandro Couri/EM/DA Press)





A chuva bem-vinda desta semana, em algumas regiões de Minas, chegou para dar uma refrescada, ainda que breve, abaixar um pouco a poeira e, principalmente, garantir um banho gostoso à natureza. Ao longo das rodovias que ligam a capital ao interior, as águas reavivaram a beleza dos ipês-amarelos, árvore símbolo do Brasil, que resplandecem nesta temporada e colorem o meio das matas, quintais e ruas de cidades. E o espetáculo já começa a ficar completo, com as flores que vão caindo e transformando calçadas, praças e jardins em tapetes naturais.









Segundo os meteorologistas, volta a vigorar na Região Metropolitana de Belo Horizonte, a partir de hoje, o tempo seco e quente, com temperatura máxima de 31 graus no fim de semana. Mais chuva só mesmo na segunda quinzena de setembro – a primavera começa oficialmente no dia 22, às 16h21.





Em boa companhia



Viajar pelo interior de Minas nesta época do ano significa estar em boa companhia: ao longo do caminho, lá estão as copas floridas na cor do ouro, num convite à contemplação e ao registro fotográfico. Perto de Alvorada de Minas, na Região Central, há um exemplar bem bonito e solitário, que não passa despercebido aos viajantes.





Da saída de BH até Santana do Riacho, na Serra do Cipó, muitos ipês estão enfileirados, e, para surpresa de quem admira a espécie, tem até um branco dando o ar de sua graça. Em qualquer tonalidade, o símbolo vegetal do país pode chegar, dependendo da espécie, a 30 metros de altura, tendo a copa em formato piramidal e boa adaptação em terras mineiras.





De acordo com especialistas, a floração ocorre de maio a setembro, no inverno (estação seca no estado), quando as árvores perdem as folhas e completam seu ciclo de gerar flores, frutos e sementes. Em Minas, há mais de 20 espécies.





Flores de inverno





Os ipês-amarelos mais comuns em Minas – e que agora fazem a festa para os olhos – se encontram nas regiões do cerrado e mata atlântica – e são da espécie Handroanthus chrysotrichus. “Infelizmente, ainda sofremos com os incêndios florestais, que destroem muitos ipês, entre outras árvores”, lamenta Martins.

“Os ipês são típicos de inverno – e os amarelos, ao lado dos brancos, os últimos que florescem nesta época. No caso do amarelo, há várias espécies em Minas, daí existir maior quantidade”, diz o engenheiro florestal Eduardo Martins, da Diretoria de Conservação e Recuperação de Ecossistema do Instituto Estadual de Florestas (IEF). Para os admiradores das flores que formam tapetes naturais, Martins conta que as pétalas, no chão, servem de alimento para vários animais. Portanto, além de belas, são úteis ao ecossistema.