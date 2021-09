Dose extra contra COVID-19: quem pode recebê-la, e quando?

Dose de reforço contra COVID-19 deve ser aplicada, por enquanto, em maiores de 60 anos e pessoas com doenças que reduzem ou zeram a imunidade (foto: Fabio Marchetto/Agência Minas) A dose de reforço da vacina contra COVID-19 - também chamada de terceira dose - já começou a ser aplicada em Uberaba e deve ser expandida para o restante do estado a partir da segunda quinzena de setembro. Esse foi o prazo definido pelo Ministério da Saúde após, em um primeiro momento, estipular início de outubro como referência.

E é com essa data que as prefeituras do interior mineiro começam a planejar as aplicações da nova dose, que serão, neste primeiro momento, exclusivas para maiores de 60 anos e pessoas que tenham doenças que reduzem ou zeram a imunidade.

Jequitinhonha, por exemplo, espera receber as doses a partir do dia 15 de setembro. A cidade, de 25 mil habitantes, foi a primeira no Vale do Jequitinhonha a divulgar oficialmente essa estimativa. Uberaba, no Triângulo Mineiro, por sua vez, já começou a aplicar a terceira dose nesta quarta-feira (1º/9)

Um levantamento feito pela reportagem na noite desta quarta-feira (1º/9), com base nos dados disponibilizados no Vacinômetro do governo estadual, apontam que 2.760 idosos com mais de 65 anos podem tomar a dose de reforço, desde que estejam nos prazos (veja mais abaixo).

Os dados disponibilizados pelo governo não separam a faixa etária entre 60 e 64 anos. A reportagem não contabilizou os idosos que vivem em instituições de longa permanência (asilos) já imunizados com a segunda dose (são 61) por não haver dados sobre as idades deles.

Quem pode tomar a dose extra?

Por enquanto, são dois os grupos que podem receber a terceira dose:

maiores de 60 anos que tomaram a segunda dose ou a vacina de dose única até março

pessoas com alguma doença que afete a capacidade do corpo de garantir a própria imunidade, como pessoa vivendo com HIV, pacientes em hemodiálise ou com câncer em processo de quimioterapia, por exemplo Nesses casos, a diferença entre a segunda dose e a nova é de 28 dias.

A tendência é que as vacinas da Pfizer sejam utilizadas, porém o Ministério da Saúde afirma que doses da Janssen ou AstraZeneca podem ser aplicadas, caso a quantidade da primeira não seja suficiente.

Os estudos feitos pelos especialistas em saúde apontam que não há riscos em aplicar uma dose diferente das que foram dadas no começo do ano.

Por enquanto, apenas esses grupos vão receber essa terceira dose. Oficialmente, porém, o governo diz que pode ampliar a dose de reforço conforme o avanço da pandemia no país.