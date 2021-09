Uberaba inicia aplicação de 3ª dose em idosos asilados nesta quarta (1/9)

Para Uberaba serão repassadas 4.572 vacinas da 1ª dose e o mesmo número - 4.572 - da 2ª dose.

Confira o número de doses de cada um dos 27 municípios do Triângulo Sul, referentes à 42ª remessa (foto: SRS Triângulo Sul/Divulgação)

Aplicação da 3ª dose

A Secretaria Municipal de Saúde de Uberaba informou que os idosos em asilos receberão como terceira dose contra COVID-19, preferencialmente, Pfizer. Como alternativa, poderão ser aplicados imunizantes da Janssen ou AstraZeneca.

Ainda de acordo com a Saúde de Uberaba, as equipes de vacinação do município vão se deslocar até os asilos na manhã e tarde desta quarta-feira para proceder com a imunização dessas terceiras doses aos idosos.

“A aplicação da dose de reforço da vacina para todos os idosos acima de 70 anos deverá ser administrada 6 meses após a última dose do esquema vacinal, considerando a 2ª dose ou a dose única”, explicou a pasta.

O Ministério da Saúde anunciou recentemente a necessidade de reforço na imunização em idosos acima de 70 anos, já que, mesmo com o avanço na vacinação, esse público ainda representa a maior parcela da população com vulnerabilidade para o enfrentamento da COVID-19.

Vacinação dos outros públicos

Na quinta-feira (2/8), ocorre na cidade do Triângulo Mineiro a imunização da 2ª dose, conforme a data agendada no Cartão de Vacinas, com as doses de Coronavac e AstraZeneca, que serão aplicadas nos drives da Funel e Shopping Uberaba, além de unidades de Saúde.

Já as aplicações de primeiras doses da Pfizer estão liberadas para ocorreram no mesmo dia na Funel e no Shopping Uberaba.

A Secretaria Municipal de Saúde informou ainda que segue no aguardo de um posicionamento do Estado quanto à possibilidade de seguir com a vacinação no público menor de 17 anos.

COVID-19 em Uberaba

Segundo o último boletim epidemiológico de Uberaba, divulgado na noite de hoje (31/8), de um total de 95 leitos UTI/COVID que estão disponíveis neste momento para pacientes graves, 54 estão ocupados.

Em relação aos leitos de enfermaria/COVID, a situação é a seguinte: 131 leitos disponíveis e 34 pacientes internados.

Desde o início da pandemia, em Uberaba, foram contabilizados 39.433 casos positivos da doença, sendo que 1.276 pessoas morreram.