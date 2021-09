Jovem tenta matar a esposa com garrafada em BH

BH já registra ao menos 12 ocorrências de feminicídio neste ano (foto: Reprodução/Pixabay)

A Polícia Civil prendeu um jovem de 24 anos suspeito de tentar matar a companheira, de 39, no Centro de BH, na noite dessa terça (31/8). O crime aconteceu na Rua dos Guaranis.De acordo com a polícia, agentes em patrulhamento encontraram a mulher já ensanguentada na Rua dos Guaranis. Ela contou que havia sido vítima de agressão do companheiro.Perto dali, nas proximidades de uma drogaria, a polícia encontrou o jovem. Ele confessou o crime e disse que era ameaçado e humilhado pela vítima.A polícia levou a mulher ao Hospital de Pronto-Socorro João XXIII. Ela apresentava ferimentos no rosto e no pescoço.Os agentes não encontraram a garrafa usada para agredir a mulher.A reportagem procurou a Polícia Civil e aguarda posicionamento.

Dados



Minas Gerais registra 180 ocorrências de feminicídio neste ano, conforme dados da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp). Dessas, em 98 as vítimas sobreviveram e em 82 perderam a vida.



Só em BH são 12 ocorrências do tipo neste ano: quatro tentadas e oito consumadas.