Veja quando e onde jovens de 19 anos devem se vacinar contra COVID em Betim

Betim chega ao público de 19 anos na vacinação contra a COVID-19 (foto: Prefeitura de Betim/Divulgação)

Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), está prestes a vacinar contra a COVID-19 toda a população adulta acima de 18 anos . Nesta quinta-feira (2/9), é a vez dos jovens de 19 anos. Além disso, cidade faz campanha para conscientizar as pessoas que estão com a segunda dose atrasada.

Confira todos os endereços neste link





Para se vacinar, a pessoa deverá apresentar:





documento de identidade com foto

Cartão SUS

o cartão de vacina

comprovante de endereço

Para atender a população de 18 anos e encerrar a aplicação da primeira dose da vacina nos adultos, a prefeitura aguarda a chegada da 44ª remessa de imunizantes. A expectativa é que ainda nesta semana seja possível imunizar esse grupo.



Campanha convoca atrasados



Em Betim, há quase 6 mil pessoas com a segunda dose da vacina contra a COVID-19 em atraso. Sem essa inadimplência, a cidade já teria 100 mil pessoas com o ciclo completo da imunização.



Segundo levantamento da secretaria municipal de Saúde, até o último dia 20 de agosto, cerca de 5.640 pessoas não haviam retornado para receber a segunda dose.



A pessoa que estiver com a dose 2 em atraso deve procurar a UBS de referência do seu domicílio o mais breve possível para completar o ciclo vacinal. O alerta é ainda mais importante neste momento, em que a variante Delta já circula no estado de Minas Gerais e tem um caso confirmado em Betim.

Cronograma

Dose 2

Na data aprazada no cartão ou, se estiver em atraso, o mais breve possível

Local: onde a pessoa recebeu a primeira dose

36 Unidades Básicas de Saúde; Betim Shopping (avenida Edmeia Mattos Lazzarotti, 1.655, Ingá) ou no Anexo do Cerest (rua Tocantins, número 301, Brasileia)

Horário: das 8h às 17h



Data: quinta-feira (2/9): pessoas com 19 anosLocal: 37 Unidades Básicas de SaúdeHorário: das 8h às 17h