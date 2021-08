Homem estupra a filha de 3 anos em Minas, conclui investigação

Suspeito de estuprar filha foi levado à delegacia de Carmo do Rio Claro (foto: PCMG/Divulgação )

O pai de uma criança de apenas três anos foi indiciado, nesta terça-feira (31/8), pela Polícia Civil de Carmo do Rio Claro, no Sul do estado, por estupro de vulnerável.

As investigações tiveram início a partir de uma denúncia feita pelo Conselho Tutelar da cidade, que encaminhou queixa para a polícia de que a criança teria sofrido violência sexual por parte de seu próprio pai. O fato ocorreu em julho deste ano.

Os policiais colheram o depoimento da criança, que confirmou o abuso sofrido e narrou a dinâmica da ação. A mãe da vítima, que também prestou depoimento, relatou que nunca notou nenhum comportamento estranho, mas disse que o suspeito é um homem violento e que é usuário de drogas.

Ela contou, ainda, que já havia sido agredida fisicamente pelo marido, assim como seus filhos. Ao ser ouvido, o suspeito negou ter batido na mulher e nos filhos. O inquérito foi remetido à Justiça.