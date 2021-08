Juiz de Fora liga alerta e regride à faixa laranja com medidas restritivas

Conforme a prefeitura, 'a variação nos indicadores epidemiológicos coloca a cidade em situação de alerta' (foto: Pixabay/Divulgação) Após sete semanas consecutivas na faixa amarela do seu próprio programa municipal de enfrentamento à COVID-19, a cidade Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, regrediu à faixa laranja nesta segunda-feira (30/8).

A mudança de rota comunicada pela prefeitura do município – que vem acompanhada de medidas restritivas – acontece “devido à variação nos indicadores epidemiológicos que coloca a cidade em situação de alerta”.

Representantes da categoria de bares e restaurantes contestaram a mudança, alegando que a realização do tradicional 'Festival Gastronômico JF Sabor', programado para o próximo mês na cidade, ficará comprometida

Conforme a nota informativa divulgada pela administração municipal, o município foi classificado em “risco moderado”, com 12 pontos, resultando na mudança de faixa. Os indicadores avaliados foram agrupados em duas categorias: “cenário epidemiológico” e “capacidade de atendimento” (em hospitais).

O documento, segundo a prefeitura, leva em consideração “um conjunto de indicadores propostos pelo Guia Orientador, publicado pelo Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems), em parceria com o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass).”

Na semana passada, a cidade obteve 4 pontos. Para continuar na faixa amarela do programa municipal, o município teria que ter obtido pontuação entre 1 e 9.

“Juiz de Fora já apresenta a circulação comunitária da variante Delta do coronavírus , ou seja, não é mais possível identificar a origem da transmissão, fazendo com que tenhamos mais cuidados”, declarou a prefeitura, por meio de sua assessoria.

Já a secretária de Saúde, Ana Pimentel, alertou que o momento não é indicado para aglomerações. “Não é hora de fazer atividades que mantenham as pessoas aglomeradas. Pedimos a atenção das pessoas para que possamos continuar com o avanço da imunização, mantendo os cuidados necessários e, assim, conseguir vencer a pandemia”, disse.

Confira as principais mudanças:

Bares, restaurantes e lanchonetes

Com a mudança, bares, restaurantes e praças de alimentação podem funcionar de segunda a domingo e feriados, das 8h às 22h. A venda de bebidas alcoólicas e o autosserviço (self-service) estão liberados, mas com a proibição de qualquer tipo de entretenimento, como música ao vivo e pista de dança.

Lanchonetes, casas de chá, sucos e/ou similares podem funcionar nos mesmos dias e horários supracitados. O self-service também está liberado nesses estabelecimentos, assim como em padarias e confeitarias, cujo funcionamento está autorizado de segunda a domingo e feriados, entre 5h e 22h. É proibido o consumo em lojas de conveniência.

Atividades coletivas

Atividades coletivas em academias voltam a ser proibidas na faixa laranja. No entanto, os esportes coletivos em clubes, quadras poliesportivas e campos de várzea são permitidos.

Contudo, a aglomeração para acompanhamento dessas atividades, o uso dos vestiários, o consumo de bebidas alcoólicas e a prática de esportes de lutas também estão proibidos. Qualquer tipo de consumo coletivo de alimentos (como almoços e churrascos) está vetado.

A prefeitura destaca que são obrigatórios o espaçamento de tempo entre as atividades desenvolvidas no mesmo local, o controle de temperatura na entrada das quadras e a presença de álcool em gel em todas as áreas de circulação interna.

Ficam proibidas, ainda, as atividades de recreação e lazer: exploração de jogos eletrônicos, sinuca e similares. Igrejas e centros religiosos devem observar os protocolos de funcionamento vigentes, cuja lotação do espaço não pode exceder a 40% da capacidade.

Reuniões

Reuniões comerciais (encontros científicos, corporativos e outros de natureza comercial), com 80 pessoas, mais 20% de staff, devem ser autorizadas pela Secretaria de Sustentabilidade em Meio Ambiente e Atividades Urbanas (Sesmaur) e monitoradas por comissão da Secretaria de Turismo (Setur) e entidade promotora.

As realizações devem respeitar o limite de 50% da capacidade do espaço e levar em conta o distanciamento de quatro metros quadrados entre as pessoas.

Associação e sindicato da categoria de bares e restaurantes contestam decisão

A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel/ZM) e o Sindicato de Hotéis, Bares e Restaurantes (SHBSJF) emitiram um comunicado conjunto no qual manifestaram “sua total insatisfação” com a regressão da cidade para a faixa laranja do Programa Juiz de Fora Pela Vida.

“No próximo mês será retomado o Festival Gastronômico JF Sabor, evento que busca resgatar a retomada econômica do setor”, destaca trecho da nota, acrescentando que a mudança de faixa ameaça a realização do evento.

“Entendemos que, em situação de extrema necessidade de regressão, deve haver isonomia de tratamento para todos os setores”, finalizam as entidades na nota.

A vacinação e a pandemia em Juiz de Fora

Conforme publicação nas redes sociais da Prefeitura de Juiz de Fora nesta segunda-feira (30/8), o município totaliza 389.548 e 199.847 primeiras e segundas doses aplicadas, respectivamente, de vacinas contra a COVID-19.

JF registrou, desde o início da pandemia, 43.793 casos confirmados de COVID-19 e 1.927 mortes em decorrência da doença.