Novo centro de distribuição em Minas vai gerar 300 empregos diretos

Centro de distribuição tem capacidade para armazenar 4,5 milhões de itens (foto: Rafael Bernardo) Extrema segue atraindo novas empresas e se destacando na geração de empregos no Sul de Minas. Na última sexta-feira (27/8), a Infracommerce inaugurou seu centro de distribuição no município. Com a nova instalação, a empresa vai gerar cerca de 300 empregos diretos, podendo chegar a mais de 500 durante a Black Friday.

O centro de distribuição está em operação desde o começo de julho. Com uma área de mais de 23 mil metros quadrados e capacidade de armazenamento para 4,5 milhões de itens, o galpão atenderá, entre outras empresas, uma das maiores marcas de artigos esportivos do mundo, a americana Nike.

A localização estratégica de Extrema contribui para a logística de distribuição dos produtos, já que o município está próximo de grandes centros. Isso traz benefícios tanto para a empresa, que economiza no transporte das mercadorias, quanto para o consumidor, que procura a rapidez na entrega.

Outros atrativos

A isenção fiscal que Extrema oferece também ajuda para a implementação de novos empreendimentos no município. De acordo com a Infracommerce, além de não ter a antecipação do imposto, calculado sob um preço estimado de venda, o percentual tributário sob a venda é menor. “Conseguimos possibilitar uma melhor eficiência tributária, impactando diretamente na composição de margem dos nossos clientes”, explica o CEO da empresa.

O diretor-presidente da Agência de Promoção de Investimento e Comércio Exterior de Minas Gerais (Indi), João Paulo Santos, afirma que a atração de marcas globais é uma das estratégias de desenvolvimento econômico e social adotadas pelo Governo de Minas.

Primeiros itens armazenados no galpão são produtos da Nike (foto: Rafael Bernardo)

“Essas grandes marcas, como é o caso da Nike – que agora inaugura sua parceria com a Infracommerce para operação logística em Minas -, trazem visibilidade e ajudam a repercutir os bons resultados e o sucesso da nossa política de atração de investimentos. É mais uma conquista que realimenta esse ciclo e coloca o estado na rota de outras grandes empresas”, ressalta João Paulo Santos.

Geração de empregos em Extrema

Extrema lidera a geração de empregos no Sul de Minas, de acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). Só no primeiro semestre de 2021, foram criadas 2.427 novas vagas de trabalho.

O município tem atraído muitas empresas. No início desse ano, por exemplo, o Mercado Livre inaugurou o seu Centro de Distribuição em Extrema. Foram criados cerca de 1,4 mil empregos diretos e indiretos com a instalação.

O Magalu também anunciou a ampliação do seu centro de distribuição, que atende as operações da Netshoes. A previsão é que as atividades nesse novo anexo comecem no início de setembro, com a geração de 500 empregos.

