Ataleia decide: aula presencial só volta após professores serem imunizados

Ataleia decidiu que as aulas só serão retomadas após vacinação completa de professores (foto: PMMG/Divulgação)

Dia 4 de outubro. Esta é a data para a retomada das aulas presenciais em Ataleia, no Vale do Mucuri. A decisão foi tomada pela prefeitura após uma semana de conversas e reuniões com professores, diretores de escolas e representantes de sindicatos. A decisão vale para as unidades estaduais e municipais.

O sistema online continua sendo aplicado até lá. Mas, a partir de agora, os profissionais também podem se concentrar na criação de conteúdos para incluir as crianças que forem voltar às escolas. É importante lembrar que o retorno não será obrigatório.

A prefeitura também começou a discutir como fará a retomada do transporte escolar e a distribuição da merenda. Por conta das medidas de distanciamento, a alimentação não poderá ser servida em bandejas nas cantinas. A hipótese mais provável é de que a administração forneça kits indivuduais, mas ainda não há nenhuma decisão sobre isso.

Mais detalhes sobre a retomada serão divulgados nas próximas semanas, quando também serão conhecidas as normas para distanciamento de carteiras e escalonamento das atividades escolares.

Dados do Vacinômetro, do governo estadual, consultados nesta segunda-feira (30/8) mostram que, dos 176 profissionais contabilizados para tomar a vacina, 155 receberam a primeira dose e apenas 5 já completaram o ciclo de imunização.

Apesar disso, no geral a cidade está bem adiantada na imunização. Até agora, 9.115 pessoas receberam a primeira dose da vacina (cobertura de 88,58% da população adulta acima de 18 anos), 3.689 a segunda dose e 100 a vacina de dose única.