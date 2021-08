Comissão de Mulheres visita maternidade em BH e verifica condições do local

Mulheres protestam pela abertura da Maternidade Leonina Leonor Ribeiro, na Região de Venda Nova (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press - 29/04/2021)

A Comissão de Mulheres da Câmara Municipal de Belo Horizonte faz, na tarde desta sexta-feira (27/8), uma visita técnica à maternidade Leonina Leonor Ribeiro, localizada na Região de Venda Nova. A vistoria tem o objetivo de verificar as condições do local após interrupção judicial de obras que estariam descaracterizando a maternidade.





Ela foi solicitada pelas vereadoras Iza Lourença (PSOL), Bella Gonçalves (PSOL) e Pedro Patrus (PT). No pedido eles explicam que a visita vai verificar as condições em que a maternidade se encontra após a ordem judicial “que determinou a paralisação das intervenções de obras que realizavam a descaracterização do espaço como uma maternidade”.





Segundo os vereadores, as obras são um desmonte da estrutura por parte da Prefeitura de Belo Horizonte. Cabe à Câmara “acompanhamento, fiscalização e documentação da situação”, já que o equipamento público é “essencial para atendimento e assistência ao parto das mulheres residentes em Venda Nova”, diz o texto.





“Estamos acompanhando o caso da Maternidade Leonina Leonor desde antes do início do nosso mandato. Desde então, o Conselho de Saúde e o movimento de mulheres apontam a urgência da abertura da maternidade tanto pela necessidade de atendimento das mulheres de Venda Nova e região, que atualmente precisam se deslocar muitos quilômetros em trabalho de parto, por vezes no transporte público lotado, para conseguir atendimento nas maternidades já existentes; quanto pelo caráter humanitário dos atendimentos, considerando que a maternidade pode se transformar em um centro de treinamento para os servidores da saúde do município, fazendo Belo Horizonte se tornar referência nacional no parto humanizado”, explica Iza Lourença.





Entenda o caso





Criada em 2009, a maternidade Leonina Leonor nunca atendeu uma paciente. A unidade foi construída para se tornar um centro de referência de parto humanizado em Belo Horizonte, cuja obra custou quase 5 milhões de reais.





Em janeiro deste ano, a maternidade foi ocupada por um movimento de mulheres , assim como denúncias foram feitas pelo Conselho Municipal de Saúde, após constatação de que as instalações da maternidade estavam sendo destruídas.





À época, a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) afirmou que o local teria nova destinação, abrigando o Centro de Atendimento à Mulher, especializado em atendimentos diversos, como consultas ginecológicas, de mastologia e climatério.





O Conselho Municipal de Saúde e os movimentos sociais reagiram alegando que o espaço seria grande o suficiente para receber ambos os serviços.





Em março, a PBH informou que em estudos da rede materno-infantil de Belo Horizonte se constatou que não haveria demanda por mais uma maternidade na capital.





Em abril, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) determinou que a Prefeitura suspendesse a demolição da maternidade e impôs multa de 5 mil reais por dia, até o limite de 200 mil reais, por descumprimento da medida. No mesmo mês, houve nova manifestação de mulheres pedindo a abertura, reconstrução e funcionamento da maternidade.





De acordo com a PBH, as obras estão paralisadas desde então.

* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.