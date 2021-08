Polícia prende 42 por crimes sexuais contra crianças e adolescentes

Os delegados Diego Lopes, Felipe Falles, Carolina Bechelany, Renata Ribeiro e Daniel Gama fizeram um trabalho conjunto (foto: PCMG/Divulgação )

Crimes sexuais contra crianças e adolescentes são sempre uma grande preocupação para as forças de segurança. Esta semana, de uma só vez, cinco casos foram esclarecidos pela Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente. No total, quatro abusadores foram presos e um abusador sexual encontra-se foragido, embora a polícia já esteja com todas as provas contra ele.

Os casos foram apresentados em conjunto, nesta tarde. A delegada Carolina Bechelany disse que crimes contra crianças e adolescentes são uma prioridade para a Polícia Civil. ”Nos últimos três meses, a Delegacia Especializada de Crimes Contra a Criança e Adolescente realizou 42 prisões por crimes sexuais contra crianças e adolescentes”, disse.

O delegado Felipe Falles, explica que esta semana, em especial na manhã desta quinta-feira (26/8), foram cumpridos cinco mandados de prisão e dois de busca e apreensão, em três regionais da capital mineira: Oeste, Centro-Sul e Venda Nova.

Desde os seis anos

A delegada da Regional Oeste, Renata Ribeiro, conta que "a polícia está diante de um dos crimes mais absurdos que já viu: um pai que estuprava a filha frequentemente, desde que ela tinha seis anos".

O absurdo maior, segundo ela, é o fato de que o homem cumprindo pena no sistema prisional, e, assim mesmo, levava a filha para visitas íntimas. “E ele ainda fez mais. Dentro do presídio, pelo celular, ele obrigava a menina a tirar a roupa e mostrar seu corpo, para se satisfazer”, comenta a delegada, que diz que ele tem ainda processos por homicídios e tráfico de drogas.

Um segundo caso apurado por sua divisão foi de um homem que abusava de suas filhas, que hoje estão com 24 e 14 anos, desde que elas tinham nove anos. “Nesse caso, temos o exame de corpo de delito da mais nova. A mais velha nos relatou no inquérito.”

Morador de rua

O delegado Daniel Lopes, da Regional Centro-Sul, diz que prendeu um homem que abusou de um menino, no Centro de Belo Horizonte. Esse preso tem contra si um mandado de prisão por estar condenado a oito anos de prisão.

“Ele era um morador de rua e sempre ia ao mesmo lugar tomar banho. Lá, conheceu uma mulher. Um dia, essa mulher estava com o filho, esperando por um veículo de aplicativo, na Avenida Afonso Pena. Em um dado momento, ela se distraiu e o homem se aproximou da criança e tocou suas partes íntimas”, conta ele.

Avôs abusadores





Diego Lopes, delegado da Regional Venda Nova comandou as investigações que levaram à prisão de dois avôs. Em um dos casos, o avô materno, hoje com 87 anos, abusava da neta, de seis anos.

“Na época, ele tinha 77 anos. A menina chegou a ser levada, com sangramento vaginal, para o Hospital Odilon Behrens. Na época, a menina não contou nada, por medo. Mas depois de alguns anos, resolveu falar. Isso possibilitou que prendêssemos, nesta quinta-feira (26/8), o avô”, diz o delegado.

Um segundo avô, desta vez paterno, de 71 anos, foi preso por abusar da neta, de nove anos. Na casa do homem, segundo o delegado, foram apreendidos diversos aparelhos eletrônicos, que serão periciados. O foco, segundo ele, é obter provas de pornografia infantil e pedofilia.