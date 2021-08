Polícia de Passos prende mandante do assassinato de mototaxista

Policiais trabalham para descobrir a motivação para o assassinato (foto: PCMG)

Apontado como mandante do assassinato de um mototaxista, um homem de 19 anos foi preso na cidade de Passos, no Sul do estado, nesta segunda-feira (23/8). O executor do crime, de 20 anos, já tinha sido preso, no último dia 18. A vítima, Udmar Domingos Silva da Costa, de 32 anos, foi morto no dia 17 de junho.

O assassinato ocorreu na Estrada Julieira, em Passos, e a suspeita é de que tenha sido uma emboscada. As apurações apontam que a vítima teria recebido uma falsa chamada para atender a uma corrida e, quando estava a um quilômetro do local, foi surpreendido por um veículo, de onde partiram os tiros. Um dos disparos acertou a cabeça, e outros quatro, nas costas.

O trabalho dos policiais, agora, é descobrir os motivos e circunstâncias que o crime aconteceu. Por enquanto, sabe-se que o mandante foi descoberto depois da prisão do executor, que não deu detalhes da trama, alegando que só tinha sido contratado para a execução. Os dois suspeitos foram encaminhados ao sistema prisional e ficarão presos, em princípio, temporariamente, por 30 dias.

Por se tratar de um crime hediondo, a polícia poderá pedir a prorrogação das prisões por mais 30 dias ou a conversão da prisão em preventiva, sem prazo de validade, ou até mesmo a soltura, o que se apresenta como pouco provável.