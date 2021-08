Adolescente assiste à morte do pai após carreta tombar na BR-265

Acidente aconteceu nesta sexta-feira (20/8) no km 250, da BR-265, entre os municípios de São João del-Rei e Tiradentes (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)

Um adolescente de 17 anos presenciou a morte do pai, de 40, após uma carreta com carga de cimento na qual eles estavam tombar no km 250 da BR-265, entre os municípios de São João del-Rei e Tiradentes, no Campo das Vertentes. O acidente aconteceu na manhã desta sexta-feira (20/8).

Conforme informações do Corpo de Bombeiros, a ocorrência teve início por volta das 6h40, quando os militares foram acionados. Com o impacto da batida após o veículo virar na pista, o condutor morreu. Já o filho teve ferimentos leves e foi encaminhado para uma Unidade de Suporte Avançado (USA).

No entanto, ambas as vítimas ficaram presas às ferragens, sendo necessário o uso de equipamento hidráulico desencarcerador para removê-las da carreta.

Ainda segundo o registro da ocorrência, o adolescente foi retirado primeiro, pois o motorista teve a morte confirmada no local por um médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Nesse sentido, foi necessária a realização de trabalhos periciais antes da remoção do corpo.

“Não há indícios ou relatos que indiquem o envolvimento de algum outro veículo no acidente. Como o filho da vítima estava muito abalado no momento, não foi possível obter informações com ele. Somente após o laudo pericial da Polícia Civil poderemos dizer o que de fato aconteceu”, explicou o Corpo de Bombeiros.

A Polícia Militar Rodoviária compareceu ao local e ficou responsável pelo trânsito, assim como o balizamento do tráfego, que fluiu normalmente nas duas vias, uma vez que a carreta tombou fora da pista.

Caminhão capota em Santos Dumont

Também no período da manhã desta sexta-feira, um homem de 25 anos ficou preso às ferragens após o caminhão de frutas que ele conduzia capotar no km 747 da BR-040, próximo à cidade de Santos Dumont, na Zona da Mata.

Após o capotamento do caminhão, meia pista da rodovia ficou interditada por cerca de duas horas (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)

Nessa ocorrência, o Corpo de Bombeiros também precisou utilizar um equipamento hidráulico desencarcerador para retirar a vítima do veículo.

O jovem foi encontrado consciente e com uma fratura em membro superior direito. Ele foi entregue aos cuidados de uma equipe da ambulância da concessionária Via 040 para atendimento com recurso hospitalar.

Ainda de acordo com os militares, meia pista da rodovia ficou interditada por cerca de duas horas para que o trabalho de resgate pudesse ser concluído.