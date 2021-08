Homem confessa ter usado pé de cabra para matar ex-companheira

Matador levou a polícia ao local onde escondeu a arma do crime (foto: PCMG)

A Polícia Civil de Ipatinga, na Região do Vale do Aço, prendeu nesta quinta-feira (19/9) um homem, suspeito de cometer feminicídio. O corpo da mulher, ex-companheira do suspeito, foi localizado no dia 11/8 no Bairro Canaã, com sinais de violência.



Ao ser preso, o homem confessou o crime, tendo levado os policiais ao local onde tinha escondido o pé de cabra utilizado para matar a ex-companheira. Este foi apreendido e periciado. O laudo aponta presença de sangue humano na ferramenta. O suspeito foi encaminhado ao sistema prisional.

As investigações revelaram que o crime teria ocorrido por sentimento de rejeição, já que a vítima mantinha relacionamento com outro homem, o que possibilitou a identificação do autor.