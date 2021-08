Hospital de Itabira ganha Pronto Atendimento pediátrico emergenciais 24h

O Hospital Nossa Senhora das Dores, em Itabira, ampliou a unidade de Pronto Atendimento e agora passará a ter o serviço de urgência 24 horas para crianças (foto: Gustavo Linhares/HNSD) Itabira, na Região Central de Minas, passa a ter, a partir desta semana, Pronto Atendimento pediátrico de urgência 24 horas no Hospital Nossa Senhora das Dores (HNSD), que ganhou novas instalações. O serviço cobre uma deficiência na prestação de serviço de saúde no município e região, que não contava com atenção para crianças durante toda a madrugada. , na Região Central de Minas, passa a ter, a partir desta semana,de urgência 24 horas no(HNSD), que ganhou novas instalações. O serviço cobre uma deficiência na prestação de serviço de saúde no município e região, que não contava com atenção para crianças durante toda a madrugada.



“Tínhamos o atendimento de retaguarda da pediatria, mas não tínhamos esse serviço na porta. Era uma deficiência que havia na cidade e região e, com esforço muito grande da provedoria, da diretoria clínica e da diretoria administrativa, conseguimos, juntamente com a coordenação de pediatria, trazer esses profissionais para a porta, que é tão importante para o atendimento de urgência e emergência das crianças”, conta o diretor executivo do HNSD, Alexandre Coelho.



O atendimento de urgência e emergência em pediatria se junta a outros serviços já oferecidos pelo hospital, como clínica médica, clínica médica COVID-19, ortopedia e cirurgia geral. “Com esse atendimento pediátrico, passamos a ter um Pronto Atendimento completo, além da retaguarda de urologia, neurologia, hemodinâmica e cardiologia”, destaca Alexandre Coelho.



O serviço é 24 horas e destinado aos pacientes da microrregião de Saúde de Itabira que engloba, além da cidade referência, outros 12 municípios vizinhos.



O prefeito da cidade vizinha Santa Maria de Itabira, Reinaldo das Dores Santos, elogia a ampliação. “Hoje o Hospital Nossa Senhora das Dores é um ponto de referência para todos nós. Todas as questões de Santa Maria de Itabira e demais cidades da microrregião são resolvidas neste hospital. Sempre nos atendem com qualidade. A gente tem um conforto em saber que podemos trazer alguém que pode precisar”, pontua.