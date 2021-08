João César de Oliveira, em Contagem, terá trânsito liberado (por enquanto)

Máquinas nivelam asfalto para liberação da faixa da esquerda da Avenida João César de Oliveira, em Contagem (foto: Janine Moraes/Prefeitura de Contagem) Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, não precisarão mais enfrentar congestionamentos ao circular na Avenida João César de Oliveira, onde está sendo Pelas próximas semanas, pelo menos, os motoristas de, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, não precisarão mais enfrentarao circular na, onde está sendo construído o Corredor Norte-Sul do sistema de ônibus rápido (BRT, na sigla em inglês)

LEIA MAIS: Contagem vai chamar 2ª colocada em licitação para concluir obra em avenida

Só que não é porque a obra está pronta. Pelo contrário, foi abandonada pela empresa que ganhou a licitação feita pela prefeitura. Porém, antes de ir embora, a administração determinou que a empreiteira liberasse a circulação na faixa da esquerda dos dois sentidos da via, bloqueadas na altura das futuras estações de ônibus.

Duas delas - nas estações 7 e 8 - já estão concluídas. Ou seja, onde havia apenas uma faixa para circulação de carros e ônibus (a da direita), agora voltará a ter duas, como era antes das obras.

"Não era nem para ter mexido aqui, mas pelo menos agora dá para circular sem desperdiçar tanto tempo", afirma o motorista por aplicativo Robson Teixeira, 33. Ele conta que perdia entre 10 a 15 minutos nos horários de grande movimentação para seguir pela avenida.

A auxiliar de contabilidade Renata Trindade, 29, que trabalha perto da futura estação 9, lamenta a paralisação das obras, mas concorda que os trechos precisavam ser liberados.

"Eu acho que o BRT vai ser importante aqui para a avenida, sim. Nós precisamos de um transporte público mais rápido. Só que não dava para deixar tudo largado", aponta.

A previsão é que os todos trechos sejam liberados até o fim deste mês.

"Nesta sexta-feira (20/8) começa a obra no entorno da estação 6, que deve ser concluída até a próxima terça-feira (24/8), pois não há possibilidade de trabalho nessa estação no fim de semana em função da feira que ocorre no local", explica o engenheiro coordenador das obras, Lúcio Sena.

Após a finalização desse trabalho o contrato com a prefeitura será rescindido.

Portanto, e em teoria, apenas em setembro a administração deve convidar a segunda colocada para assumir o trabalho que foi deixado pela atual empresa, sob a alegação de mudança de preços de produtos e crise financeira.

Se a segunda colocada não aceitar, a terceira será chamada. Se ela também se recusar, uma nova licitação terá que ser feita - e as obras, que já não tem mais prazo para conclusão, poderiam ficar à perder de vista.