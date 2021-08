Baixo estoque de sangue pode afetar atendimentos de urgência em Contagem

Estoques de sangue em baixa podem afetar atendimentos em hospitais de Contagem (foto: Adair Gomez/Hemominas Divulgação)

"Em 60 dias, conseguimos reorganizar as salas cirúrgicas, restabelecer o fornecimento de materiais e medicamentos, fechar novo contrato de órteses, próteses e materiais especiais (OMPE), entre outros. Estamos prontos para atender os pacientes. Mas, infelizmente, mesmo com o bloco cirúrgico reorganizado, não temos como reiniciar as cirurgias no ritmo ideal. Não temos sangue suficiente", lamenta Olívia Bonfim, diretora do Hospital Municipal de Contagem.





A hematologista Andrommeda Moreira, responsável técnica pela Agência Transfunsional e Diretora Clínica do Complexo Hospitalar de Contagem, pede que as pessoas doem sangue na unidade da Fundação Hemominas mais próxima de sua casa, tanto em Belo Horizonte como em Contagem.





Um balanço feito pela fundação aponta que os tipos O positivo, O negativo, A negativo, B negativo e AB negativo estão em situação crítica . Já o tipo B positivo está em estado adequado. O tipo AB positivo, por sua vez, está em situação estável.

Informações para doação





sangue para o Complexo Hospitalar de Contagem é feita mediante agendamento. Para marcar, basta acessar o Aplicativo A doação depara o Complexo Hospitalar de Contagem é feita mediante agendamento. Para marcar, basta acessar o Aplicativo MGApp Cidadão ou o site do Hemominas





Podem doar sangue pessoas entre 16 e 69 anos, que estejam pesando mais de 50kg. Além disso, é preciso apresentar documento oficial com foto.





Menores de 18 anos só podem doar com consentimento formal dos responsáveis. Grávidas e mulheres no pós-parto não podem doar. Já pessoas com febre, gripe ou resfriado só podem fazer a doação sete dias após o desaparecimento dos sintomas.





Se o potencial doador já testou positivo para o coronavírus, ele só pode doar 30 dias depois de não apresentar mais sintomas ou sequelas da doença.





Quem já estiver vacinado deve ficar atento aos prazos:





CoronaVac: após 48 horas

Jansen: 7 dias

Pfizer: 7 dias

AstraZeneca: 7 dias





