Vídeo flagra momento em que micro-ônibus que levava trabalhadores tomba

Acidente entre Poços de Caldas e Águas da Prata deixou 20 feridos (foto: Reprodução e Corpo de Bombeiros/Divulgação) Um micro-ônibus que levava 20 trabalhadores rurais tombou, na manhã desta quinta-feira (19), em rodovia na divisa de Minas Gerais com São Paulo. O acidente ocorreu em terras paulistas, na SP-342, mas foi atendido por bombeiros mineiros. Três pessoas foram socorridas em estado grave.





O veículo, então, bateu em uma placa de sinalização e tombou às margens da estrada. Uma câmera de segurança de um posto de gasolina flagra, no canto direito da imagem, o momento do acidente.





Segundo a Renovias, concessionária responsável pelo trecho da rodovia, 12 vítimas foram levadas para o Hospital Santa Casa de Poços de Caldas (MG) e oito foram encaminhadas para o Pronto-Socorro de Águas da Prata. Do total, duas pessoas foram internadas em estado gravíssimo e uma em estado grave. Os outros passageiros tiveram ferimentos leves.

Micro-ônibus tombou após o motorista perder o controle da direção (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)

As vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Corpo de Bombeiros e ambulâncias da Renovias e prefeitura de Águas de Prata. A operação também teve o apoio da Polícia Militar Rodoviária.





O acidente aconteceu por volta das 7h, na SP-342, no km 251+100 da rodovia, sentido Águas da Prata. O micro-ônibus, com placa de Vargem Grande do Sul, estava descendo a serra de São Roque da Fartura quando tombou.





Segundo o Corpo de Bombeiros, não é possível afirmar o que causou o acidente.

(Gabriella Starneck / Especial para o EM)