Bitrem e carga de 50 toneladas de milho roubados são recuperados pela PRF

Veículo estava com carga de 50 toneladas de milho (foto: PRF/Divulgação)

Um homem foie o bitrem carregado com milho que ele dirigia foina noite desta quarta-feira (18/8), na, no município de, no Triângulo Mineiro. Veículo e carga eram. No momento da abordagem, a(PRF) constatou que o verdadeiro condutor ainda estava desaparecido.Foi durante uma abordagem de rotina que os policiais deram ordem de parada ao condutor, que não obedeceu e seguiu com o veículo em direção a Uberlândia. Foi feita uma barreira na entrada da cidade e o bitrem foi impedido de seguir pela zona urbana.Durante a fiscalização, foi constatado o registro de roubo para o veículo, ocorrido na tarde de ontem. O motorista que tentou fugir da PRF tem 43 anos e informou que tinha sido contratado para levar a carreta de(GO) para Uberlândia. O bitrem estava carregado com mais de 50 toneladas de milho.A vítima do roubo foi encontrada horas depois, já perto das 2h desta quinta-feira (19/8). Ele contou aos policiais que oaconteceu na rodovia BR-452, na altura do Município de(GO). A vítima ficou como refém em um canavial próximo a Itumbiara (GO)."Diante dos fatos, o conjunto veicular, a carga de milho e o condutor foram encaminhados para à Polícia Civil", informou a PRF.