RMBH tem dois acidentes com caminhões desgovernados em menos de uma hora

Em um dos acidentes, o caminhão invadiu uma casa (foto: Divulgação/ CBMMG) O início da tarde desta quinta-feira (19/8) foi intenso em Belo Horizonte e Região Metropolitana. O Corpo de Bombeiros atendeu duas ocorrências envolvendo batida de caminhões em menos de uma hora. A primeira ocorreu no Bairro Tupi B, Região Norte da capital. Enquanto o segundo chamado foi para o Bairro Sevilha, em Ribeirão das Neves.

Belo Horizonte

Segundo os bombeiros, o veículo desceu a rua desgovernado e só parou quando bateu no poste. Três pessoas estavam no caminhão e ficaram presas às ferragens.

Bombeiros retiraram vítimas presas às ferragens (foto: Divulgação/ CBMMG) A cabine do veículo foi achatada com a colisão e todas as vítimas estavam com suspeita de fratura nas pernas, mas permaneceram conscientes e orientadas enquanto eram resgatadas.

A fiação do poste se partiu e a Cemig foi acionada no local. Também houve vazamento de combustível, risco de incêndio e explosão, que foram controlados pelos bombeiros.

Todas as vítimas foram retiradas e levadas ao pronto-socorro por equipes do Samu. A Polícia Militar também esteve no local.

Ribeirão das Neves

Caminhão invadiu a casa e bateu no carro estacionado (foto: Divulgação/ CBMMG) Um caminhão, também desgovernado, só parou de descer a rua quando bateu no muro de uma casa, invadindo seu interior e atingindo um carro que estava estacionado na garagem.

De acordo com os bombeiros, neste acidente também tiveram três vítimas, sendo uma na cabine do caminhão, não presa às ferragens, e outras duas caídas ao chão, já fora do veículo.

Apesar da situação, todas as vítimas tiveram lesões leves, permaneceram conscientes durante o resgate e foram encaminhadas ao pronto-socorro pelo Samu. A Polícia Militar também esteve no local.





* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.