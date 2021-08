PC investiga acidente que causou morte de menino de 3 anos em Brejo Bonito

O acidente aconteceu no distrito de Brejo Bonito, em Cruzeiro da Fortaleza, município da microrregião de Patrocínio (foto: Redes Sociais/Divulgação)

Um menino de três anos que estava em uma bicicleta com rodinhas morreu no final da tarde desta quarta-feira (18/8) após se envolver em acidente com caminhão, no distrito de Brejo Bonito, em Cruzeiro da Fortaleza, pequeno município com aproximadamente 5 mil habitantes, a cerca de 50 km de Patrocínio. A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou que instaurou inquérito policial e apura as causas do acidente.