Após 2 anos, começam obras de duplicação da MG-188 em Unaí

Obras começaram em trecho que não precisa de interdição de faixas, mas pista será fechada quando trabalhos avançarem (foto: Prefeitura de Unaí/Divulgação)

Dois anos depois do edital lançado, as obras de duplicação da, em Unaí, no Noroeste de Minas, começaram nesta quinta-feira (18/8). É uma demanda antiga de moradores e líderes de bairros da região do Santa Clara, que enfrentam todos os dias um trânsito caótico nos horários de maior movimentação.