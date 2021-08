Festa da padroeira de Caeté não teve queima de fogos pela 1ª vez

A festa da padroeira não teve fogos esta ano em Caeté (foto: Paróquia Nossa Senhora do Bom Sucesso/Divulgação)

A tradicional festa de Nossa Senhora do Bom Sucesso, padroeira de Caeté, celebrada no domingo passado (15/8), aconteceu, pela primeira vez, sem o barulho dos fogos que marcam a alvorada do dia santo.



Os padres Edmar Pereira e Nilson Moreira Santana e a Comissão Organizadora do evento agiram em respeito à lei municipal que estabelece a "proibição de manuseio, utilização e soltura de fogos de artifício, pirotécnicos que causarem poluição sonora com estampidos."