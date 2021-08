Homem mata duas pessoas, deixa mensagem bíblica e tira a própria vida

Citação bíblica é deixada na parede do quarto da residência de uma das vítimas de homicídio (foto: Polícia Militar/Divulgação) executar duas pessoas, um homem de 36 anos cometeu suicídio, em via pública, nas proximidades do Cemitério Municipal de Astolfo Dutra, na Região da Zona da Mata mineira. As ocorrências foram registradas pela Polícia Militar (PM) na segunda-feira (16/8) e nesta terça-feira (17/8). Em uma das cenas do crime, ele teria deixado uma mensagem bíblica antes de tirar a própria vida. Depois deduas pessoas, um homem de 36 anos cometeu suicídio, em via pública, nas proximidades do Cemitério Municipal de Astolfo Dutra, na Região da Zona da Mata mineira. As ocorrências foram registradas pela Polícia Militar (PM) na segunda-feira (16/8) e nesta terça-feira (17/8). Em uma das cenas do crime, ele teria deixado uma mensagem bíblica antes de tirar a própria vida.

autoridade policial, o primeiro caso que veio à tona foi de um jovem de 22 anos, executado a tiros dentro de casa. A companheira da vítima, de 19 anos, relatou à PM que o suspeito chegou em sua residência armado e mandou ela entrar no banheiro do imóvel com os dois filhos, de dois e três anos. Logo em seguida, ela disse que ouviu três disparos. Conforme apolicial, o primeiro caso que veio à tona foi de um jovem de 22 anos, executado a tiros dentro de casa. A companheira da vítima, de 19 anos, relatou à PM que o suspeito chegou em sua residência armado e mandou ela entrar no banheiro do imóvel com os dois filhos, de dois e três anos. Logo em seguida, ela disse que ouviu três disparos.

Ainda conforme o boletim de ocorrência, a jovem solicitou socorro logo após a fuga do autor do homicídio. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) constatou o óbito ainda na cena do crime.

A perícia técnica também compareceu para os trabalhos de praxe e confirmou que dois tiros atingiram a cabeça, e o outro disparo acertou o braço esquerdo do jovem.

Durante as diligências policiais, a adolescente acrescentou que a motivação para o crime estaria relacionada ao fato do jovem viver em constante atrito com o suspeito e ex-cunhado, já que a irmã dele teria, supostamente, sido agredida fisicamente diversas vezes pelo suposto autor do homicídio.

Conforme a jovem, o companheiro dela já havia sido ameaçado de morte pelo ex-cunhado. Ainda segundo o registro policial, a irmã da vítima, de 31 anos, confirmou que era agredida pelo suposto autor do crime, com quem teve um relacionamento por aproximadamente sete anos.

Na manhã desta terça-feira, a PM recebeu outro chamado relatando que havia uma pessoa morta dentro de uma casa, na mesma cidade. Chegando ao local denunciado, os policiais encontraram um corpo no chão, envolto em uma poça de sangue, com várias marcas de violência e as pernas amarradas com fitas adesivas.

A PM ouviu dois parentes e um vizinho da vítima. Segundo eles, o homem, que não teve a idade informada, estaria tendo um relacionamento com a irmã do suspeito, o que teria motivado o homicídio. Antes de fugir, ele escreveu a mensagem bíblica “Jó 38.11” na parede do quarto onde o assassinato foi consumado.

Nesse mesmo dia, a PM também foi notificada sobre um corpo caído em via pública, nas proximidades do Cemitério Municipal da cidade. Chegando ao local relatado, os policiais identificaram a mesma citação da bíblia escrita em um muro.

O suspeito dos crimes foi encontrado morto na calçada. Conforme a PM, havia uma perfuração na cabeça e a arma estava próxima ao corpo. A suspeita é de que ele tenha cometido suicídio após os assassinatos.

A perícia técnica da Polícia Civil também foi acionada para as demais providências.