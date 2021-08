Justiça condena a 20 anos de prisão mandante de assassinato em BH

Avenida Petit, no Bairro Boa Vista, onde o crime aconteceu em março do ano passado (foto: Reprodução/Google Street View)

Felipe Francisco Rocha Lima terá que cumprir 20 anos de prisão pelo crime deduplamente qualificado contra o jovem Caio Anderson de Freitas, então com 21, em Belo Horizonte. O fato aconteceu em 15 de março do ano passado, na Avenida Petit, Bairro Boa Vista, Região Leste de BH.A Justiça entendeu que Felipe Francisco mandou Gabriel Felipe Couto da Silva matar Caio por rixa entre asPonte e Lajinha, que atuam no Boa Vista.Além disso, o criminosocom uma pessoa que já tinha tido relacionamentos com a vítima. Portanto, eles já haviam se envolvido em várias discussões anteriores.A Justiça entendeu que Felipe mandou matar Caio com recurso que dificultou a defesa da vítima. Isso porque o mandante do crime conversou com o jovem para que ele fosse surpreendido pelos tiros de Gabriel. Foram quatronas costas.Além disso, o crime aconteceu durante uma festa no Boa Vista, em um domingo. Portanto, muitas pessoas presenciaram o homicídio.Outro fator é que os tiros foram disparados perto de um local ocupado por. Por isso, essa qualificadora foi considerada desfavorável pela juíza Myrna Fabiana Monteiro Souto.O fato de Felipe ser reincidente também pesou contra ele na sentença. Ele tinha 28 anos quando o crime aconteceu.