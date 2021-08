Cavalgada no interior de Minas ignora pandemia e promove aglomeração

A cavalgada começou no sábado à tarde, na área central de Marilac, e terminou com festa e aglomeração (foto: Reprodução/Marilac em Destaque/Facebook ) festa no interior de Minas viralizaram nas redes sociais nos últimos dias. A repercussão negativa fez com que a prefeitura de Marilac, município onde ocorreu a cavalgada, se manifestasse nesta terça-feira (17/8). Imagens de uma aglomeração de pessoas sem máscara durante umano interior de Minas viralizaram nas redes sociais nos últimos dias. A repercussão negativa fez com que a prefeitura de, município onde ocorreu a, se manifestasse nesta terça-feira (17/8).

As imagens gravadas durante a festa de encerramento da cavalgada impressionam pela quantidade de pessoas, sem máscaras faciais, cantando e dançando madrugada de domingo (15/8) afora. Isso mesmo com as restrições impostas pelo Programa Minas Consciente contra a proliferação da COVID-19 em todo o estado.

Decreto libera número de participantes, mas exige protocolos

Com a repercussão negativa da festa como aglomeração de pessoas, a assessoria de comunicação da prefeitura de Marilac informou que a cavalgada foi promovida por terceiros, sem autorização nominal da prefeitura, apenas com base no decreto municipal assinado pelo prefeito Edmilson Valadão, na última sexta (13/8), segundo o qual não estipula um número limite de pessoas presentes em eventos abertos.

“Os eventos realizados em locais abertos não estão sujeitos a porcentagem de público, mas devem seguir os protocolos de higiene e distanciamento previstos para onda verde do Minas Consciente, sendo de responsabilidade exclusiva do organizador do evento o cumprimento dos protocolos”, diz o Art. 4º parágrafo 3º do decreto municipal.

O Minas Consciente estabelece que, durante a onda verde, os grandes eventos devem obedecer o distanciamento mínimo de 1,5 metros em todas as situações. E que, na entrada do local do evento, deve haver a aferição de temperatura, controle no fluxo de acesso, e acesso com hora marcada, além da apresentação do cartão de vacinas, comprovando a imunização completa (duas doses aplicadas, ou uma, no caso de vacinas de dose única). Não dispensa, ainda, o uso de máscaras e a higienização das mãos com álcool em gel.

Sem mencionar os responsáveis pelo evento, a assessoria de comunicação da prefeitura de Marilac disse que foi informada que todas as medidas de segurança necessárias ao enfrentamento da COVID-19 foram tomadas, mas, devido ao grande número de pessoas que chegaram à fazenda, a segurança não conseguiu controlar o público.