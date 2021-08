Preso acusado de estuprar menina de 9 anos em Montalvânia

Ao perceber a chegada da polícia, homem tentou fugir, mas foi perseguido e preso (foto: PCMG/Divulgação)

Um homem de 44 anos foi preso no fim de semana, em Montalvânia, no Norte de Minas, suspeito de ter estuprado a filha de um sobrinho, de 9 anos. Segundo a polícia, teria ainda usado de violência para praticar o crime.

O crime ocorreu em 1º de agosto, quando o suspeito entrou na casa da vítima, aproveitando que os pais haviam saído, e foi até o banheiro, onde a menor dava banho nos irmãos mais novos, de 3 e 5 anos.

Ao ser atacada, a criança gritou e um tio correu até a casa para socorrê-la. No local, encontrou as três crianças nervosas e percebeu um sangramento na boca da menina. O suspeito, que é tio de segundo grau das crianças, já havia fugido.

O delegado Hans Baia, titular da Delegacia de Polícia Civil em Montalvânia, informou que tomou conhecimento do ocorrido somente em 11 de agosto e, no mesmo dia, iniciou as investigações. “Concluímos que, quando o suspeito soube que a vítima estava acompanhada dos irmãos mais novos, foi até o local para cometer o crime. A vítima confirmou os fatos, relatando toda a dinâmica, assim como o tio dela.”

Diante da gravidade do crime, o delegado solicitou à Justiça a prisão preventiva do suspeito. Durante a operação de captura, o homem tentou fugir assim que percebeu a aproximação da viatura policial, mas foi detido. O suspeito foi encaminhado para o sistema prisional.