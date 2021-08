Veja calendário de vacinação contra COVID-19 nas cidades dos Vales

Vacina contra COVID-19 segue sendo distribuída pelo estado mineiro (foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil) COVID-19 nas cidades mineiras. Em alguns municípios dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, a campanha de imunização avança, mesmo com algumas reclamações sobre a idade. Mais uma semana começa com aplicação de vacinas contra anas cidades mineiras. Em alguns municípios dos, a campanha de imunização avança, mesmo com algumas reclamações sobre a idade.

Em Medina, por exemplo, a prefeitura ainda aplica doses em pessoas com 38 a 40 anos, porque quer que 90% desses públicos-alvos sejam imunizados para continuar a vacinação por idade.

Águas Formosas

A vacinação contra COVID-19 chega para moradores de 34 a 35 anos de idade sem doenças crônicas nesta terça-feira (17/8), além da aplicação das segundas doses para quem já tem as datas marcadas.

Os postos de saúde que vão aplicar as doses abrem a partir das 8h com fechamento às 17h. Veja os endereços:

Estatégia de Saúde da Família (ESF) Alegria: Rua Amazonas, 91 - Neném Branco

ESF Harmonia: Rua Avelino Vilela, 186 - Maria Julia

ESF Luz: Rua Joaquim Leandro, 756 - Gamaleira

ESF União: Rua Jaime Moreira de Almeida, 74 - Centro

ESF Paz: Rua Sebastião Lima, 59 - Água Quente

ESF Esperança: Rua José Quaresma da Costa, s/n - Copasa

ESF Vitória: Rua Ponciano Teixeira dos Santos, 292 - Nossa Senhora das Graças

ESF Vida: Rua Maria Amaral Ruas, 43 - Bela Vista

UBS Águas Formosas 4: Rua Alcobaça, s/n - Centro

Até agora, 9.568 pessoas tomaram a primeira dose, 3.116 a segunda, e 440 pessoas foram imunizadas com a vacina de dose única. A cobertura vacinal está em 64,85% da população adulta.

Último boletim, divulgado na sexta-feira (13/8), aponta que a cidade tem 955 casos confirmados de COVID-19, com 36 mortes. O número de pessoas que aguardam resultados de exames é alto: 167 pacientes tem sintomas e cumprem isolamento domiciliar, enquanto uma pessoa segue internada e um óbito é apurado.

Ataléia

Esta semana a cidade vacina pessoas acima de 24 anos a partir desta terça-feira (17/8). A cada dia, o atendimento será feito em uma unidade de saúde diferente, por isso a orientação é que cada um procure o Posto de Saúde da Família (PSF) onde está registrado para fazer o agendamento. Veja o calendário: Terça-feira (17/8)

Local: Estatégia de Saúde da Família (ESF) Acari - Rua João José de Almeida, 381 - Acari (próximo à quadra AEBA)

Horário: das 8h às 10h e das 13h às 15h

Local: Estatégia de Saúde da Família (ESF) Acari - Rua João José de Almeida, 381 - Acari (próximo à quadra AEBA) Horário: das 8h às 10h e das 13h às 15h Quarta-feira (18/8)

Local: ESF Cidade Nova - Rua Projetada, s/n (próximo ao Hospital)

Horário: das 8h às 10h e das 13h às 15h

Local: ESF Cidade Nova - Rua Projetada, s/n (próximo ao Hospital) Horário: das 8h às 10h e das 13h às 15h Quinta-feira (19/8)

ESF Coqueiral - Travessa Cunha Melo, 21 - Coqueiral (próximo à Farmácia Municipal)

Horário: das 8h às 10h e das 13h às 15h



ESF Fidelândia - Rua João Neves, s/n - Fidelândia

Horário: das 8h às 10h30

ESF Coqueiral - Travessa Cunha Melo, 21 - Coqueiral (próximo à Farmácia Municipal) Horário: das 8h às 10h e das 13h às 15h ESF Fidelândia - Rua João Neves, s/n - Fidelândia Horário: das 8h às 10h30 Sexta-feira (20/8)

Local: Associação da Comunidade de São Miguel

Horário: das 8h às 11h Ao todo, 5.534 pessoas tomaram a primeira dose da vacina, 3.689 a segunda, e 80 moradores foram imunizados com a vacina de dose única. A cobertura vacinal na primeira dose está em 53,78%. Ataléia tem 1.181 casos confirmados e 20 mortes. Coronel Murta A vacinação acontece nesta segunda-feira (16/8) para duas faixas etárias: pessoas com 26 e 27 anos sem doenças crônicas. O atendimento será das 7h às 13h na UBS Maria da Glória, que fica na Avenida Amazonas, s/n - Maria da Glória. Coronel Murta tem 325 casos confirmados de COVID-19 desde o inicio da pandemia, com 7 mortes. A cobertura da primeira dose da vacina está em 60,97%, com 4.376 pessoas imunizadas. A segunda dose foi aplicada em 1.829 moradores, enquanto que 95 receberam a vacina de dose única.

Itaobim

O município vai vacinar nesta terça-feira (17/8) pessoas com 29 anos ou mais em esquema drive-thru. A aplicação das vacinas vai acontecer na Rua São Paulo, 450 - Centro, das 8h às 11h e das 13h às 15h.

Itaobim tem 1.915 casos confirmados de COVID-19 desde o início da pandemia, com 54 mortes. Até agora, 10.991 pessoas tomaram a primeira dose da vacina, 3.655 a segunda e 555 foram imunizadas com a vacina de dose única. A cobertura vacinal na primeira dose está em 66,12%.

Jenipapo de Minas

A vacinação para pessoas entre 18 e 24 anos sem doenças crônicas vai acontecer em dois dias distintos. Nesta segunda-feira (16/8), das 8h às 12h, para pessoas que estão cadastradas na ESF Renascer para a Vida. Na terça, no mesmo horário, para quem tem cadastro na ESF Ana Pinheiro.



A distribuição das doses será concentrada no Posto de Saúde da Família (PSF) Sede, que fica na Rua Costa, 980, ao lado da Policlínica.

A cidade tem 182 casos confirmados de COVID-19, com 6 mortes. O Vacinômetro mostra que 3.690 moradores tomaram a primeira dose, enquanto 1.787 a segunda, e 85 pessoas foram vacinadas com o imunizante de dose única. A cobertura vacinal na primeira dose está em 63,39%.

Ladainha

A cidade segue com a divisão do esquema de vacinação para a sede e o distrito de Concórdia do Mucuri. Na cidade, as doses são distribuídas na Sala de Vacina do PSF da Usina, na LMG-710 e, desta vez, também na Quadra Coberta. No distrito, no Posto de Saúde do bairro, que fica na Rua São José. São distribuídas senhas das 7h às 9h.

Até agora, são 350 casos confirmados no município, com 9 mortes. A cobertura vacinal na primeira dose está em 51,14%, com 7.170 pessoas imunizadas. Já tomaram a segunda dose 2.763 moradores e 148 a vacina de dose única.

Veja o calendário em Ladainha

Segunda-feira (16/8): segunda dose da AstraZeneca para pessoas que agendaram o retorno (na Quadra Coberta)

segunda dose da AstraZeneca para pessoas que agendaram o retorno (na Quadra Coberta) Quarta-feira (18/8): moradores de 30 a 33 anos que são atendidos no PSF Usina II e PSF São Domingos

moradores de 30 a 33 anos que são atendidos no PSF Usina II e PSF São Domingos Quinta-feira (19/8): moradores de 30 a 33 anos que são atendidos no PSF Usina I e PSF Manoel Miranda e segunda dose de AstraZeneca para pessoas que agendaram o retorno (na Quadra Coberta)

moradores de 30 a 33 anos que são atendidos no PSF Usina I e PSF Manoel Miranda e segunda dose de AstraZeneca para pessoas que agendaram o retorno (na Quadra Coberta) Sexta-feira (20/8): segunda dose da AstraZeneca para pessoas que agendaram o retorno (na Quadra Coberta)

Concórdia do Mucuri

Veja o calendário em Concórdia do Mucuri

Terça-feira (17/8): moradores de 33 anos que são atendidos no PSF Jardim I e II

moradores de 33 anos que são atendidos no PSF Jardim I e II Quarta-feira (18/8): segunda dose da AstraZeneca para pessoas que agendaram o retorno

segunda dose da AstraZeneca para pessoas que agendaram o retorno Quinta-feira (19/8): moradores de 32 anos que são atendidos no PSF Jardim I e II

moradores de 32 anos que são atendidos no PSF Jardim I e II Sexta-feira (20/8): segunda dose da AstraZeneca para pessoas que agendaram o retorno

Leme do Prado

A campanha de imunização segue para moradores com 26 anos ou mais a partir desta segunda-feira nos distritos da cidade. Na sede, a vacina será aplicada na quarta-feira, porém a prefeitura não divulgou os endereços. Disse apenas que os agentes de saúde vão entrar em contato com os moradores cadastrados em cada região. A cidade tem 176 casos confirmados de COVID-19, com 3 mortes.

Veja as datas e bairros que serão atendidos nesta semana

Segunda-feira (16/8)

Barreiro e Palmital - das 8h às 12h Acauã - das 8h às 14h

Barreiro e Palmital - das 8h às 12h Terça-feira (17/8)

Posses - das 8h às 14h

Gouveia - das 8h às 14h Mandassaia - das 8h às 14h

Quarta-feira (18/8)

Leme do Prado - das 8h às 14h

O município já vacinou 62,97% da população com ao menos uma dose, o que representa 2.410 imunizantes distribuídos. Mil pessoas já tomaram a segunda dose, enquanto 110 foram imunizadas com a vacina de dose única.

Medina

A cidade surpreende pelo fato de ainda estar imunizando pessoas entre 36 e 40 anos. Porém, a prefeitura afirma que não avançou nas demais idades porque quer garantir que ao menos 90% dos moradores nessa faixa etária estejam imunizados (meta que é recomendada pelo Ministério da Saúde), e que vai fazer isso com as demais idades também.

Nesta terça-feira (17/8), a cidade vai fazer um Dia D de imunização para pessoas de 36 a 38 anos. Quem tem 39 e 40 e ainda não se vacinou, também pode procurar as unidades de saúde das regiões onde moram ou a Unidade Básica do Centro, que fica na Av. Belo Horizonte, 35. Os imunizantes serão aplicados das 7h30 às 13h.

Desde março do ano passado, 1.183 pessoas tiveram casos confirmados de COVID-19 na cidade, e 22 morreram. No Hospital Santa Rita, nenhum paciente está internado nos leitos com suporte respiratório, e apenas dois leitos de 10 disponíveis na enfermaria estão ocupados.

Mesmo com o suposto "atraso" na vacina, Medina tem 57,52% dos moradores vacinados com a primeira dose, um total de 9.444. A segunda dose já foi administrada para 4.615 pessoas, enquanto 215 tomaram a vacina de dose única.