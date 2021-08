Alunos do Ensino Fundamental em Matozinhos voltam às aulas presenciais

Volta presencial começou na semana passada (3/8) e inicia a próxima etapa nesta segunda (16/8) (foto: Prefeitura de Matozinhos/Divulgação) máscara - com troca no intervalo para o lanche -, proibição de contato físico e distanciamento mínimo de 1,5m. Essas são algumas das normas que os alunos do Ensino Fundamental (1° ao 5°) de Matozinhos deverão respeitar na volta às aulas presenciais, na próxima segunda-feira (16/8). Uso de- com troca no intervalo para o lanche -,de contato físico e distanciamento mínimo de 1,5m. Essas são algumas das normas que os alunos do Ensino Fundamental (1° ao 5°) dedeverão respeitar na volta às, na próxima segunda-feira (16/8).

“As escolas funcionarão no Sistema Combinado de Educação, intercalando entre uma semana de atividades presenciais e outra com atividades em casa, recebendo o apoio dos professores por meio dos grupos de WhatsApp. As salas de aula estão com capacidade reduzida de alunos, portanto, caso o número de estudantes que aderiram ao retorno presencial seja superior à capacidade da sala, a turma será dividida em grupos, que estarão na escola em semanas diferentes”, explica a secretaria municipal de Educação.





Confira alguns dos protocolos de segurança adotados em Matozinhos:

uso obrigatório de máscara (com troca no intervalo para lanche);

distanciamento mínimo de 1,5m entre alunos/alunos e alunos/profissionais;

uso constante de álcool gel ou lavagem frequente das mãos;

proibição de compartilhamento de objetos de uso pessoal;

higienização constante dos ambientes e de materiais de uso coletivo;

aferição de temperatura na entrada;

proibição de contato físico;

obrigatoriedade da comunicação imediata em caso de sintomas ou de contato com casos suspeitos ou confirmados.





Alunos e professores respeitam os protocolos sanitários no Centro Infantil Luzia Augusto Deslandes (foto: Prefeitura de Matozinhos/Divulgação)



A secretaria ainda complementa que, nesse período de volta com alunos da pré-escola, não foi enfrentada nenhuma dificuldade que precisou modificar os procedimentos padrões.