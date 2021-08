Animais recolhidos da rua pela Zoonoses receberão atendimento gratuito

Atendimento é simulado com um animal de mentira durante inauguração

Segundo o secretário municipal de Saúde, Fabrício Simões, haverá uma cota de(a quantidade não foi informada) para animais em situação de abandono e que precisem ser castrados , por exemplo. "Na parte de, a parceria vai amplificar o trabalho do centro, principalmente, na parte da retaguarda aos procedimentos que lá acontecem”, disse, ao reforçar que os atendimentos não terão custo aos cofres públicos.

A prefeitura de Contagem avalia que o termo de cooperação será importante para dar um novo caminho às políticas públicas voltadas ao cuidado com animais. "Essa troca de experiência e ações trazem muitos benefícios para a saúde animal. Quanto mais pontos de atenção e equipamentos tivermos, melhor será para propagarmos essas ações”, ressalta o secretário.

O Centro Médico Veterinário vai ter atendimento completo, do diagnóstico à cirurgia, para animais de pequeno porte, como cães e gatos, além de atendimento clínico a animais de grande porte, como cavalos e vacas.

Novo centro tem equipamentos que permitem que exames sejam feitos com resultados rápidos (foto: Janine Moraes/Prefeitura Municipal de Contagem)

A estimativa é de que 250 atendimentos sejam realizados por mês, contando os direcionados pela prefeitura.

A diretora do Centro Universitário UNA Contagem, Tatiane Puiati, explica que a ideia é também oferecer a clínica veterinária por valores mais acessíveis à população. "Os atendimentos terão um valor subsidiário, onde cobraremos apenas os insumos e a mão de obra", explica.

Para o público em geral, o atendimento é de segunda à sexta-feira, das 13h às 20h. No período noturno acontecem as aulas práticas do curso de Medicina Veterinária.

A clínica fica na Avenida Maria da Glória Rocha, 175 - Bitacula, ao lado do novo Fórum de Contagem.