Veja quais serviços vai oferecer o novo Centro Médico Veterinário da Una

Centro Médico Veterinário está localizado ao lado no novo Fórum de Contagem (foto: Una/Divulgação)

O Centro Universitário Una vai inaugurar nesta quinta-feira (12/8) uma estrutura completa para o cuidado de animais, com pequeno e grande porte, em Contagem. Ooferecerá procedimentos clínicos e cirúrgicos, com espaço dedicado ao atendimento de cunho social e, também, da iniciativa privada.

O horário de funcionamento para o público em geral será de segunda a sexta-feira, das 13h às 20h. No período noturno, os atendimentos serão voltados para as aulas práticas do curso de medicina veterinária da Una.

Estrutura fará acolhimento de animais com pequeno e grande porte (foto: Una/Divulgação) localizada na Avenida Maria da Glória Rocha, 175, bairro Bitacula, ao lado do novo Fórum de Contagem, e contará com três consultórios e um centro cirúrgico. Além disso, foram instalados equipamentos de diagnóstico por imagem, com aparelho de ultrassonografia e radiologia digital, aparelhos de anestesia inalatória e outras ferramentas tecnológicas.

Serão atendidos tanto animais de pequeno porte, como cães e gatos, quanto os de grande porte, como cavalos e bois.

Quais procedimentos serão realizados?

Segundo o responsável técnico pelo centro e coordenador do curso de medicina veterinária da Una Contagem, Gabriel Costa, os procedimentos mais recorrentes em unidades do tipo são castração, tartarectomia (limpeza de tártaro) e atendimento a animais com algum problema infectocontagioso, como leishmaniose e parvovirose.

Além da prestação de serviços para a comunidade, o local também servirá de referência para estudo dos 450 alunos do curso medicina veterinária da unidade. "É muito importante essa integração entre teoria e prática. Oferecer um conhecimento associado resulta em uma formação completa. Com o Centro Médico Veterinário, conseguiremos propiciar aos estudantes todo o ciclo de aprendizado, fazendo com que eles saiam da faculdade prontos para o mercado de trabalho", afirma Gabriel Costa.

Mesmo sem inaugurar, a instituição já programa uma expansão de estrutura com a construção de um laboratório que funcionará integrado ao centro. Ele terá capacidade de fazer qualquer tipo de exame, como bioquímico, de sangue, fezes, urina e análise de tecido. "Essa parceria agregará valor ao nosso atendimento, pois possibilitará ao tutor ter tudo o que precisa em um só lugar", finaliza o responsável técnico.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Ricci