Vereador quer aplicar implante contraceptivo pela rede pública de saúde

O implante é colocado sob a pele, na parte interna de um dos braços (foto: Reprodução/Dra. Christiane Curci Régis/YouTube) implante contraceptivo, pela rede pública de saúde, em adolescentes, moradoras em situação de rua e outros públicos femininos. É o que prevê projeto de lei que tramita na Câmara Municipal de São Sebastião do Paraíso, cidade do Sul de Minas com cerca de 70 mil habitantes. Aplicação gratuita de, pela rede pública de saúde, em adolescentes, moradoras em situação de rua e outros públicos femininos. É o que prevêque tramita na Câmara Municipal de, cidade do Sul de Minas com cerca de 70 mil habitantes.

adolescentes grávidas. O mesmo acontece com mulheres usuárias de drogas, com deficiências mentais, moradoras de rua, que são muitas vezes expostas a risco de abuso sexual por parte de pessoas que se aproveitam na redução no nível de entendimento", argumenta, na justifica, o vereador Vinicio Scarano (Cidadania). "A falta de cuidados contraceptivos é um dos fatores responsáveis pelo aumento do número de. O mesmo acontece com mulheres usuárias de drogas, com deficiências mentais, moradoras de rua, que são muitas vezes expostas a risco de abuso sexual por parte de pessoas que se aproveitam na redução no nível de entendimento", argumenta, na justifica, o vereador Vinicio Scarano (Cidadania).

O implante é colocado sob a pele, na parte interna de um dos braços, e pode permanecer no corpo por até três anos. O método contraceptivo reversível é feito à base de etonogestrel.

Procurada pela reportagem, a ginecologista e obstetra Mariana Monteiro Carvalho confirma que o implante é mais eficaz, com uma taxa de falha de 0,05%. “Os contraceptivos orais - pílulas - podem chegar a uma taxa de falha de 5%, podendo variar para menos, dependendo do uso correto do método", afirma.

Quem teria direito ao implante?

O vereador listou quem poderia receber o método contraceptivo de forma gratuita:





adolescentes com idade inferior a 17 anos, com gestação anterior

adolescentes com idade inferior a 17 anos com baixa adesão aos serviços de saúde

dependentes químicas

moradoras de rua

multíparas, que tiveram três ou mais partos prévios

puérperas de alto risco ou comorbidades

portadoras de doenças que contra indiquem a amamentação

com distúrbios de saúde mental ou rebaixamento no nível de entendimento, com laudo de avaliação psicológica comprovado

que não se adaptaram a todos os outros métodos oferecidos nas Unidades de Saúde do Município

que se encontram nas categorias 2, 3 e 4 dos Critérios de Elegibilidade da OMS de 2009 para outros métodos contraceptivos

que apresentam dismenorreia, não resolvida com outros métodos ou tratamentos

pessoas soropositivo

profissionais do sexo

Impasse

projeto ainda nem passou pelas comissões e já enfrenta um obstáculo: o alto custo. "O valor do método a base de etonogestrel não é fixo, pois inclui o valor do implante mais a taxa de inserção. Apenas o implante custa, em média, R$ 900 reais. Já a inserção vai depender da clínica ou médico que irá realizar o procedimento”, afirma Mariana Carvalho.

A secretária municipal de Saúde, Adelma Lúcia da Silva, lembra que o contraceptivo gratuito não está na lista dos medicamentos oferecidos pelo SUS (Sistema Único de Saúde). “Esse medicamento não faz parte da Relação Municipal de Medicamentos (Remume) e também não está disponível na Relação Nacional de Medicamentos (Rename)", inicia.



"Como esse anticoncepcional não faz parte do Rename, o SUS não fornece às prefeituras. Os demais, que estão na lista (são cinco ao total), são oferecidos pelo Ministério da Saúde, através do programa Saúde da Mulher. Se o Município optar por fornecer esse medicamento às mulheres em situação vulnerável, seremos nós que teremos que arcar com esse custo, sem nenhum tipo de contrapartida estadual ou federal”, complementa.