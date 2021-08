Polícia prende três dos quatro autores de assassinato em Três Pontas

Criminosos foram levados para a Delegacia de Três Pontas e serão transferidos para o sistema prisional (foto: PCMG)

Três suspeitos de terem sequestrado, agredido e assassinado um homem, em 1º de junho, em Três Pontas, no Sul de Minas. O crime, segundo a polícia, teve requintes de crueldades. Depois de seguidos espancamentos, os criminosos deixaram a vítima caída na rua e chamaram o Samu. O homem foi socorrido e levado para o hospital da cidade, onde morreu dois dias depois.

Segundo as investigações, no dia do crime, quatro homens teriam abordado a vítima numa rua do bairro Padre Vitor, onde começaram as agressões. Em seguida, o grupo colocou o homem na caçamba de uma caminhonete e o levaram até a casa de um dos suspeitos, onde as agressões continuaram.

Horas depois, para tentar fugir da responsabilidade, os investigados colocaram a vítima desacordada e inconsciente na rua.

O crime, segundo os policiais seria resultado de um “Tribunal do Crime”. Os suspeitos, envolvidos com o tráfico local, teriam cometido o assassinato para manter o domínio e o clima de terror, já que a vítima, supostamente, teria furtado a casa de um dos integrantes do grupo.

As investigações prosseguem com o objetivo de localizar o quarto criminoso. No inquérito, os três suspeitos foram indiciados por homicídio triplamente qualificado.