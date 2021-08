COVID-19: veja o calendário de vacinação desta semana no Vale do Aço

Ipatinga, Coronel Fabriciano, Timóteo e Santana do Paraíso, todas no Vale do Aço, seguem com a vacinação contra a COVID-19. A imunização completa dos profissionais da educação está no foco durante esta semana.

Em Timóteo, nesta segunda-feira (9/8), foram imunizados, com a segunda dose, os trabalhadores do Centro Municipal de Educação Integrada/EJA, Apae, Centro de Referência de Educação Inclusiva Ativa (Creia), Unidades Municipais de Educação Infantil (Umeis) e creches conveniadas.

Nesta terça-feira (10/8), das 8h às 14h, serão vacinados também com a segunda dose os profissionais da rede particular de ensino e de escolas profissionalizantes no posto instalado no Cmei (Secretaria de Educação, Praça 1º de Maio, s/nº), e os profissionais das redes estadual e federal de ensino no posto no Câmpus do Cefet (Centro Norte).



Já na quarta-feira (11/8), o município aplica a segunda dose da vacina AstraZeneca em quem tomou a primeira dose até 22 de maio de 2021. Na quinta-feira (12/8), será a vez de quem recebeu a primeira dose dessa mesma vacina até 28 de maio.



Coronel Fabriciano

Os profissionais da educação de Coronel Fabriciano receberão a segunda dose em seus locais de trabalho, a fim de evitar deslocamentos e aglomerações nas salas de vacina. Além disso, a cidade também está atualizando a segunda dose.

Profissionais da educação serão vacinados em seus trabalhos (foto: Divulgação/PMCF)

Confira o cronograma:



12 de julho, quinta-feira | 8h às 10h

CMEI Vereador Aroldo Brande

CMEI Espaço da Infância

CMEI José Pinto dos Santos

12 de julho, quinta-feira |10h30 às 12h30

CMEI São Cristóvão

CMEI Messias Paulo

CMEI Serra Azul

12 de julho, quinta-feira |13h às 15h

CMEI Espaço da Infância Sonho de Criança

CMEI Pastor Antônio Rosa

CMEI Espaço da Infância Crescer e Ser

12 de julho, quinta-feira |15h30 às 17h30

E. M. Boa Vista

E. M. Joaquim de Ávila Neto

E. M. Prof. José Batista de Mendonça

13 de julho, sexta-feira | 08h às 10h

E. M. Maria da Penha Lima

E. M. Ver. Nicanor Ataíde

E. M. Raimunda Coura de Barcellos

13 de julho, sexta-feira |10h30 às 12h30

E. M. Prof. Paulo Freire

E. M. Dom Lelis Lara

E. M. Otávio Cupertino dos Reis

13 de julho, sexta-feira |13h às 15h

E. M. Argeu Brandão

E. M. Said Albeny

E. M. Senador Zé Alencar

13 de julho, sexta-feira |15h30 às 17h30

E. M. Ver. Paulo Franklin

E. M. Maria das Graças Ferreira

E. Especializada Vida Nova APAE

Ipatinga

A imunização em primeira dose no público-alvo acima de 28 anos continua durante a semana em Ipatinga. Os agendamentos para receber a segunda dose continuam sendo realizados pelas Unidades Básicas de Saúde. Caso a pessoa não tenha sido contatada, deve procurar sua unidade de referência.

Santana do Paraíso

Os moradores de 35 a 39 anos e os trabalhadores industriais de Santana do Paraíso, de qualquer idade, estão recebendo a primeira dose da vacina durante essa semana.

Aqueles que já estão com data prevista para receber a segunda dose devem procurar uma Unidade Básica de Saúde mais próxima. Não é necessário agendamento.