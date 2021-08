Troco solidário: saiba como participar da nova campanha da Santa Casa BH

Santa Casa BH lança campanha para compra de medicamentos (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A.Press) Santa Casa de Belo Horizonte (SCBH) divulgou nova parceria com a Drogarias Pacheco e o Grupo Supernosso, com o objetivo de arrecadar doações para a compra de medicamentos essenciais no tratamento de pacientes. O consumo médio diário de medicamentos no maior complexo hospitalar do estado é de 25.200 unidades. divulgou nova parceria com a Drogarias Pacheco e o Grupo Supernosso, com o objetivo de arrecadar doações para a compra deessenciais no tratamento de pacientes. O consumo médio diário de medicamentos no maior complexo hospitalar do estado é deunidades.





Para participar, o cliente deve manifestar interesse em doar o seu troco, no ato da compra, em qualquer loja das redes parceiras.





“Em 122 anos de história, a Santa Casa BH já enfrentou inúmeros desafios e a pandemia é um deles. A contribuição de cada pessoa que doar o seu troco representará muito para nós e, principalmente, para os nossos pacientes”, afirma o provedor em exercício do Grupo Santa Casa BH, Roberto Otto Augusto de Lima.





No início de 2020, o hospital foi dividido em dois, criando, assim, um Hospital Respiratório, destinado aos casos de COVID-19, e um geral, voltado para as demais especialidades. Segundo Roberto, com a alta demanda de pacientes, a parceria será de extrema importância para a manutenção do estoque de medicamentos.





Atualmente, a Santa Casa BH conta com 1.152 leitos e atende 37 especialidades médicas, sendo a maior instituição filantrópica que presta serviços ao SUS em Minas Gerais.





Sobre a Santa Casa de Belo Horizonte





Fundada em 1899, dois anos após a inauguração da capital mineira, a Santa Casa BH é a primeira instituição de saúde de Belo Horizonte. Com 122 anos de atividades, é a maior prestadora filantrópica de serviços ao SUS em Minas Gerais.





Em 2020, o hospital assumiu a liderança no atendimento aos pacientes com COVID-19 na região metropolitana da capital mineira. Com capacidade instalada de 19 salas cirúrgicas para procedimentos de média e alta complexidade. Os leitos são distribuídos em 13 andares para atender pacientes em isolamento respiratório e outras especialidades. Deste total, 185 são de terapia intensiva.

* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.