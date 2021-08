Suspeito de matar a tiros e atropelar homem em BH vai a júri popular

Acusado de atirar e atropelar a vítima vai a júri popular em Belo Horizonte (foto: Reprodução)









Por outro lado, a denúncia do Ministério Público diz que o acusado cometeu o crime por motivo torpe, utilizando meio cruel, uma vez que atropelou o homem mesmo após atirar nele. Para a acusação, foi utilizado recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que ela foi surpreendida em sua própria casa, agredida e colocada no porta-malas de um carro antes de ser morto.





O crime









Suspeitos de matar a tiros e atropelar homem no Califórnia são presos, veja vídeo que mostra o ato:

(Alerta de cenas fortes)https://t.co/wggOUpV5MT



(vídeo: Reprodução da internet/WhatsApp) pic.twitter.com/0r1fQwXc8T %u2014 Estado de Minas (@em_com) August 10, 2020

O crime aconteceu na madrugada do dia 8 de agosto de 2020. Toda a ação foi gravada por uma câmera de segurança. Nas imagens, é possível ver que o homem contou com a ajuda de uma adolescente para tirar a vítima do porta-malas do carro e atirar. Cada um deu três tiros. Em seguida, o casal embarca no veículo, o motorista dá marcha à ré e atropela a vítima duas vezes.





Prisão





Os suspeitos acabaram localizados um dia depois do crime. Após colherem informações sobre o homicídio, policiais militares conseguiram localizar a residência do dono do carro usado no homicídio. O homem de 21 anos teria emprestado o veículo para um rapaz de 24 anos. Ainda segundo a polícia, ele tentou fazer um boletim de ocorrência de furto do veículo para tentar ocultar o caso.





Ainda de acordo com os militares, o proprietário do veículo já teria feito outras corridas para o suspeito, mas no dia do crime cedeu o carro para ele.





Os militares seguiram, então, para Santa Luzia, onde morava o rapaz de 24 anos. Dois celulares e um documento do carro foram apreendidos no local. Ele e a namorada, de 16 anos, estavam juntos no momento da abordagem e, de acordo com a ocorrência da PM, confessaram o crime.





Conforme a polícia, após a execução da vítima, eles voltaram ao Cabana do Pai Tomás, na Região Oeste da capital. A adolescente foi deixada em casa, enquanto ele levou o carro a um lava-jato que fica no Bairro Industrial, em Contagem, na Grande BH.





O carro foi encontrado pelos policiais lá, limpo e estacionado. Dentro do veículo havia R$ 2.142. Ainda no lava-jato, os policiais recolheram um projétil de arma. O responsável pelo local, que tem 37 anos, disse ter encontrado a munição no veículo.





Ainda de acordo com a PM, o homem de 24 anos ainda teria confessado participação em um duplo homicídio em agosto de 2020 por dívida de drogas e furtos na região da Vila Sapolândia, em Contagem, e um outro assassinato em julho do ano passado, após ter sido ameaçado.



(Com informações de Cristiane Silva e Esdras Moreira/TV Alterosa)

O suspeito acusado de matar a tiros e atropelar um homem , no Bairro Califórnia, na Região Noroeste de Belo Horizonte, em agosto do ano passado, vai a júri popular. A informação foi divulgada pelonesta quinta-feira (5/8). A data do julgamento, no entanto, ainda não foi definida.