Governo de MG lança grupo de estudo para abrir concurso de auditor fiscal

Depois de 16 anos, Minas Gerais voltará ter concurso para auditores fiscais da Receita Estadual. A Secretaria de Estado de Fazenda (SEF-MG) publicou nesta terça-feira (3/8) uma resolução que institui o grupo de trabalho para auxiliar os atos necessários no preenchimento de novos cargos nos próximos anos.

Atualmente, o quadro vago corresponde a 30% dos funcionários. Além disso, outros 20% do quadro dos ativos podem se aposentar a qualquer momento. O concurso é direcionado aos profissionais com ensino superior em qualquer área.





O edital e a data do concurso devem ser divulgados em breve, quando a SEF-MG também anunciará o número de vagas. A última seleção para auditoria fiscal foi realizada em 2005.





O grupo será composto por três servidores da Subsecretaria da Receita Estadual, dois servidores da Superintendência de Planejamento e Gestão e um servidor da Superintendência de Tecnologia da Informação.





As funções deles serão exercer a coordenação, supervisão e o acompanhamento do concurso público, além de verificar a existência de verbas no orçamento do órgão para a aplicação das provas e homologar o próprio concurso.





A diretora-presidente da Associação dos Funcionários Fiscais de Minas Gerais e vice-presidente da Febrafite (Federação Brasileira das Associações de Fiscais de Tributos Estaduais), Maria Aparecida Meloni, comemorou a notícia do concurso. “Estamos otimistas com a publicação da resolução que constitui o grupo de trabalho encarregado das providências práticas à realização do concurso para Auditor Fiscal da Receita Estadual, esse é mais um passo, esperamos que seja ligeiro e que no início do próximo ano aconteçam as provas”.