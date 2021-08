Grávidas procuram postos em BH, mas ficam sem vacina contra COVID

Grávidas e puérperas sem comorbidades voltaram pra casa sem vacina (foto: Joaquin Sarmiento/AFP)

Mulheres- aquelas que tiveram filho há no máximo 45 dias - sem comorbidades voltaram para a casa nesta segunda-feira (2/8) sem a segunda dose da vacina contra, mesmo apósda PBH (Prefeitura de Belo Horizonte). Esse público se deslocou aos postos indicados na capital mineira após chamamento.

publicou na semana passada que gestantes e puérperas sem comorbidades, com 18 anos ou mais, receberiam hoje a dose complementar do imunizante contra COVID-19. No entanto, quando chegaram ao posto indicado,

"O pessoal que faz a triagem disse que só poderia antecipar em até sete dias da data prevista inicialmente para a segunda dose. Isso não faz sentido porque eu me vacinei logo na primeira leva desse público, no dia 17 de junho, e a segunda dose está prevista, pelo cartão de vacinação, para o dia 9 de setembro", afirma a gastrônoma Bruna Rezende, que teve uma filha no fim de julho.

De fato, a primeira convocação da PBH para grávidas e puérperas, sem comorbidade e acima de 18 anos, ocorreu para os dias 17 e 18 de junho. A publicação ainda está ativa no site da gestão municipal e pode ser conferida AQUI.

A prefeitura chegou a anunciar vacinação para esse público sem comorbidade, mas apenas acima de 40 anos, para o dia 12 de maio. No entanto, foi registrada uma intercorrência com a AstraZeneca e a PBH preferiu suspender a convocação (confira AQUI).

'Muito chato'

A psicóloga Paolla Oliveira também teve o mesmo transtorno. "Eu percebi que a fila estava andando muito rápido. Quando o rapaz da triagem disse que eu não poderia vacinar fez sentido... Mas ele não soube explicar direito a confusão da PBH", afirma.

"Eu estava gostando muito das convocações da prefeitura, do site... Mas foi muito chato desta vez. Tem que fazer todo um esquema para deixar filho pequeno em casa, por causa da amamentação, enfrentar fila e voltar sem vacina não foi legal. Definitivamente não estava claro", complementa a puérpera, que teve filho no dia 8 de maio.

A confusão foi ainda maior porque as gestantes e puérperas da primeira convocação foram imunizadas com Pfizer, cuja bula aponta intervalo entre as doses de 21 dias.

Edição no site

Após a repercussão dos transtornos, a PBH editou o site através do qual faz as convocações. A gestão incluiu a mensagem: "só poderão antecipar a segunda dose as pessoas do grupo convocado cuja a data marcada no cartão para a aplicação da segunda dose seja menor ou igual a 7 dias. Consulte seu cartão de vacinação antes de comparecer a um ponto de vacinação".

Anteriormente, essa mensagem não aparecia com clareza (confira na imagem abaixo).

Até o início da tarde desta segunda-feira (2/8), site da PBH não mostrava qualquer aviso sobre convocação (foto: Reprodução/PBH)

Procurada pelo Estado de Minas, a PBH se limitou a dizer que o chamamento "se aplica apenas a casos específicos de gestantes e puérperas que tomaram a primeira dose entre os dias 7 e 11 de maio junto com as mulheres com comorbidades e antes da suspensão da aplicação dos imunizantes pelo Ministério da Saúde para este grupo".

"Sendo assim, a aplicação da segunda dose para gestantes e puérperas sem comorbidades seguirá a data indicada no cartão de vacinação, respeitando o prazo máximo de 7 dias de antecipação", complementou a administração, por nota (leia a íntegra abaixo).

Nota da PBH:

"A Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa que nesta segunda-feira, dia 2 de agosto, convocou gestantes e puérperas sem comorbidades (com 18 anos ou mais) para receberem a segunda dose da vacina contra a Covid-19. Este chamamento se aplica apenas a casos específicos de gestantes e puérperas que tomaram a primeira dose entre os dias 7 e 11 de maio junto com as mulheres com comorbidades e antes da suspensão da aplicação dos imunizantes pelo Ministério da Saúde para este grupo.





A Prefeitura esclarece ainda que só poderão antecipar a segunda dose as pessoas do grupo convocado cuja data marcada no cartão para completar o esquema vacinal seja menor ou igual a 7 dias. A orientação é que todos consultem o cartão antes de comparecer a um ponto de vacinação. Sendo assim, a aplicação da segunda dose para gestantes e puérperas sem comorbidades seguirá a data indicada no cartão de vacinação, respeitando o prazo máximo de 7 dias de antecipação".